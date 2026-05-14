Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

¿El rey Carlos III preocupado por hantavirus? Las medidas que han levantando sospechas

Aunque Buckingham Palace no ha emitido ningún comunicado sobre el hantavirus, las especulaciones alrededor del rey Carlos III no han dejado de crecer.

Mayo 14, 2026 • 
Karen Luna
rey-carlos-iii-cumpleanxos-3.jpg

¿El rey Carlos III preocupado por hantavirus? Las medidas que han levantando sospechas

Getty Images

En medio de la creciente conversación internacional sobre el brote de hantavirus detectado en un crucero que recorrió parte del Atlántico Sur, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta preocupación del rey Carlos III por la situación sanitaria. Aunque el Palacio de Buckingham no ha emitido ningún comunicado específico sobre el virus, varios medios británicos y usuarios en redes sociales han empezado a relacionar ciertas medidas recientes con un posible aumento de precauciones dentro de la familia real.

También puedes leer:
princesa-charlotte (1).jpg
Realeza
Este fue el detalle en la apariencia de la princesa Charlotte en un importante evento que llamó la atención de todos
Junio 29, 2024
 · 
Shareni Pastrana
kate-middleton-carlos-iii.jpg
Realeza
Revelan los 3 puntos clave de la relación actual de Kate Middleton con Carlos III
Junio 29, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Todo comenzó después de que autoridades sanitarias internacionales intensificaran protocolos de vigilancia tras confirmarse varios casos relacionados con el crucero MV Hondius, donde se registraron contagios y muertes vinculadas a la variante Andes del hantavirus. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el riesgo para la población sigue siendo bajo, aunque admitió que podrían aparecer más casos debido al largo periodo de incubación del virus.

Las medidas que despertaron rumores alrededor del rey Carlos III

En los últimos días, usuarios en redes sociales comenzaron a notar cambios discretos en algunas actividades públicas relacionadas con la realeza británica. Entre ellos, se habló de un aumento en los controles sanitarios durante eventos oficiales y una reducción de encuentros masivos en espacios cerrados, algo que muchos interpretaron como señales de precaución extra.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia oficial que confirme que estas medidas estén directamente relacionadas con el hantavirus ni mucho menos con un estado de salud delicado del rey Carlos III. De hecho, expertos señalan que muchos gobiernos europeos han reforzado protocolos preventivos tras el brote internacional, especialmente en aeropuertos, hospitales y eventos públicos.

El menaje del rey Carlos III sobre su diagnóstico de cáncer

Aunque Buckingham Palace no ha emitido ningún comunicado sobre el hantavirus, las especulaciones alrededor del rey Carlos III no han dejado de crecer.

Getty Images

La conversación también creció porque Carlos III continúa bajo seguimiento médico tras su diagnóstico de cáncer anunciado en 2024, lo que ha llevado a especulaciones constantes sobre cualquier decisión relacionada con su agenda pública. Pero medios especializados en verificación ya han advertido sobre el aumento de noticias falsas y teorías conspirativas vinculadas al brote actual.

¿Qué está pasando realmente con el hantavirus?

El brote que actualmente mantiene en alerta a algunos países comenzó en pasajeros de un crucero internacional y ha provocado monitoreo sanitario en Europa y América Latina. Aun así, la OMS insistió en que “no es una pandemia” y que el virus se transmite de manera muy distinta al COVID-19.

El hantavirus suele contagiarse por contacto con fluidos o excremento de roedores infectados y, en casos muy específicos como la variante Andes, puede existir transmisión entre personas mediante contacto cercano prolongado.

Mientras tanto, las redes sociales continúan alimentando especulaciones sobre celebridades, políticos y miembros de la realeza. Pero hasta este momento, no hay información oficial que indique que el rey Carlos III haya sido afectado por el hantavirus o que Buckingham Palace haya activado medidas extraordinarias exclusivamente por este brote.

Rey Carlos III
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Tintes para pelo rizado que ayudan a potenciar su belleza y definición
Belleza
Pelo rizado después de los 50: 8 peinados elegantes que sí favorecen
Mayo 14, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton combinó su icónico anillo de $500 mil dólares con un accesorio con importante valor sentimental
Mayo 14, 2026
 · 
Karen Luna
The Grand Diner du Louvre - Pyramid Photocall
Entretenimiento
¡Barbara Palvin está embarazada! Así anuncia la llegada de su primer bebé con Dylan Sprouse: FOTOS
Mayo 14, 2026
 · 
Karen Luna
la reina Margarita de Dinamarca.jpg
Realeza
¿Por qué fue hospitalizada reina Margarita de Dinamarca? Este es su estado de salud
Mayo 14, 2026
 · 
Karen Luna