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El extraño lujo de Michael Jackson: así vivía Bubbles, el mono que dormía, viajaba y comía con él

Bubbles no era una mascota cualquiera. El chimpancé de Michael Jackson viajaba en avión privado, usaba ropa y convivía como parte de la familia en Neverland. Esta es la historia detrás del mono más famoso del espectáculo.

Mayo 16, 2026 • 
Gabriela Santillán
michael jackson bubbles.jpg

Bubbles pasó de ser la mascota del “Rey del Pop” a vivir en un santuario especializado para primates.

Getty Images

El chimpancé que se convirtió en una celebridad mundial

Cuando se habla de las excentricidades de Michael Jackson, hay un nombre que sigue sorprendiendo hasta hoy: Bubbles. El famoso chimpancé se convirtió en uno de los compañeros más cercanos del cantante durante los años 80 y parte de los 90, al grado de acompañarlo a giras, entrevistas y hasta cenas privadas.

Así era la vida de lujo de Bubbles en Neverland

Bubbles nació en un centro de investigación en Texas y llegó a la vida de Jackson cuando el artista buscaba un animal exótico con el cual convivir. Poco tiempo después, el mono ya era prácticamente una celebridad. Vivía dentro del famoso Neverland Ranch, donde tenía una vida muy distinta a la de cualquier animal común.

Uno de los datos más curiosos es que Bubbles aprendió a usar cubiertos y llegó a sentarse en la mesa junto al cantante. Además, usaba pañales, ropa personalizada y dormía en una cuna dentro de la mansión.

bubbles michael jackson.jpg

Las imágenes del chimpancé vestido con camisas y sombreros dieron la vuelta al mundo.

Getty Images

Los viajes y apariciones públicas que sorprendieron a todos

El mono también acompañaba al artista en viajes internacionales. En varias ocasiones apareció junto a él en Japón y Europa, causando furor entre los fans y los medios de comunicación. Incluso, muchas personas aseguraban que Bubbles recibía un trato más lujoso que algunos integrantes del equipo del cantante.

¿Qué pasó con Bubbles después de Michael Jackson?

Con el paso de los años, el chimpancé comenzó a crecer y su comportamiento se volvió más difícil de controlar. Por seguridad, Michael decidió trasladarlo a un santuario especializado para grandes simios, donde permanece actualmente bajo cuidado profesional.

Aunque han pasado décadas, Bubbles sigue siendo uno de los animales más famosos relacionados con la cultura pop y una de las historias más curiosas en la vida del llamado “Rey del Pop”.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
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