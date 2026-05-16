Selena Gomez lleva el vestido café que todas queremos usar esta primavera

Selena Gomez acaba de confirmar que el color café seguirá dominando las tendencias esta primavera. La cantante y actriz fue captada llegando al restaurante Gymkhana en Londres con un vestido ajustado que combinó glamour, elegancia y ese toque effortless que últimamente define todos sus looks. Sí, internet ya está obsesionado con el outfit.

La intérprete de “Calm Down” apostó por un vestido midi en tono chocolate metálico que abrazaba perfectamente su silueta. El diseño destacaba por sus tirantes finos, acabado brillante y detalles de pedrería y flecos que se movían con cada paso, creando un efecto súper sofisticado pero moderno al mismo tiempo.

El vestido café de Selena Gomez confirma la tendencia más elegante de primavera

Durante años, el negro fue el favorito absoluto para looks de noche, pero esta temporada el café se convirtió oficialmente en el nuevo básico elegante. Selena Gomez lo llevó de la manera más chic posible con un vestido estilo bodycon de inspiración noventera que además tenía pequeños detalles joya integrados en el diseño.

El vestido pertenece a Cult Gaia y rápidamente llamó la atención por su mezcla entre glamour clásico y vibra relajada. El acabado metálico hacía que el tono chocolate se viera todavía más lujoso bajo las luces de Londres.

Además, Selena mantuvo el resto del styling bastante limpio, algo que ayudó a que el vestido fuera el verdadero protagonista. Llevó el cabello recogido en una ponytail pulida, maquillaje bronceado muy suave y accesorios minimalistas en tonos dorados.

Si todavía dudabas en usar vestidos color chocolate esta temporada, Selena Gomez acaba de darte la mejor razón para hacerlo. Getty Images

¿Por qué este vestido favorece tanto?

Lo interesante del look es que reúne varias tendencias que estilizan muchísimo la figura. Primero, el corte ajustado ayuda a marcar la cintura sin verse exagerado. Después, los tirantes delgados dejan los hombros al descubierto y alargan visualmente el cuello, algo que siempre hace que el outfit se vea más elegante.

El tono café también tiene muchísimo que ver, a diferencia de otros colores oscuros, el chocolate aporta calidez a la piel y combina perfecto con maquillaje glow y joyería dorada. De hecho, en redes muchos fans comentaron que Selena “se veía radiante” y que este tipo de tonos tierra son los que más le favorecen.

Selena Gomez sigue consolidándose como referente de estilo

En los últimos meses, Selena ha apostado por looks mucho más sofisticados, llenos de pedrería, siluetas femeninas y detalles vintage. Desde vestidos bordados hasta diseños inspirados en las flappers, la actriz parece estar viviendo una de sus mejores etapas fashionistas.