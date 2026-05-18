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Shakira gana batalla legal en España: tribunal cancela multa y le devolverán 60 millones de euros

La cantante colombiana acaba de conseguir una inesperada victoria legal después de que un tribunal anuló la multa millonaria que enfrentaba.

Mayo 18, 2026 • 
Karen Luna
Shakira

Shakira gana batalla legal en España: tribunal cancela multa y le devolverán 60 millones de euros

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La historia entre Shakira y la Hacienda española acaba de dar un giro inesperado. Después de años de titulares, investigaciones y polémica, la cantante colombiana consiguió una importante victoria legal en España: un tribunal anuló la multa millonaria que enfrentaba y ordenó la devolución de más de 60 millones de euros.

Shakira gana batalla legal en España

La Audiencia Nacional española falló a favor de Shakira en el caso relacionado con sus obligaciones fiscales correspondientes a 2011. Según la resolución judicial, las autoridades no lograron demostrar que la artista hubiera vivido en España más de 183 días durante ese año, requisito clave para considerarla residente fiscal.

El tribunal concluyó que la cantante pasó alrededor de 163 días en territorio español y que gran parte de su actividad profesional se desarrolló fuera del país debido a sus giras internacionales. Por esa razón, la justicia anuló las sanciones y liquidaciones fiscales que se le habían impuesto.

La cifra que España deberá devolverle supera los 60 millones de euros, incluyendo multas, intereses y costas judiciales. Algunos reportes incluso elevan el monto a cerca de 70 millones de dólares.

El caso que persiguió a Shakira durante años

El conflicto entre Shakira y la Agencia Tributaria española llevaba más de ocho años generando conversación internacional. Durante todo este tiempo, la intérprete de “Hips Don’t Lie” sostuvo que en 2011 no tenía residencia fiscal en España y que su vida profesional seguía ligada principalmente a otros países.

Uno de los puntos más comentados del juicio fue su relación con Gerard Piqué, ya que Hacienda argumentaba que su vínculo sentimental demostraba que vivía en España. Sin embargo, el tribunal señaló que no existía un vínculo conyugal formal ni hijos residentes en el país durante ese periodo.

La reacción tras el fallo

Tras conocerse la decisión, medios españoles aseguraron que el equipo legal de Shakira celebró el fallo como una prueba de que nunca hubo fraude en ese ejercicio fiscal. Además, la sentencia podría convertirse en un precedente importante para otros casos similares relacionados con residencia fiscal internacional.

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Eso sí, este fallo no elimina completamente los problemas fiscales previos de la cantante. La resolución únicamente corresponde al ejercicio de 2011 y no modifica el acuerdo judicial que Shakira aceptó anteriormente por los años 2012 a 2014.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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