Meghan Markle reaparece en la World Health Assembly 2026 con un emotivo mensaje social.

Meghan Markle volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional tras su aparición en Ginebra, Suiza, durante la inauguración del “Lost Screen Memorial”, un emotivo memorial artístico presentado antes de la apertura de la 79ª World Health Assembly. La duquesa de Sussex asistió al evento con un mensaje claro y profundamente emocional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil y juvenil.

La instalación, ubicada en la Place des Nations de Ginebra, mostraba decenas de pantallas iluminadas de teléfonos móviles que simbolizaban a 50 menores que perdieron la vida tras sufrir daños relacionados con redes sociales y entornos digitales tóxicos. La escena fue descrita por asistentes como una de las más conmovedoras de toda la jornada.

Meghan Markle apuesta nuevamente por el activismo social

Durante el evento, Meghan Markle apareció con un look sobrio y elegante en tonos neutros, manteniendo toda la atención en la causa. La esposa de Prince Harry, Duke of Sussex, conversó con familias afectadas y representantes internacionales vinculados a la salud pública y la protección infantil.

La participación de Meghan en esta iniciativa no resulta casual. Desde hace varios años, tanto ella como Harry han mostrado interés en temas relacionados con bienestar emocional, salud mental y el impacto de internet en las nuevas generaciones a través de la Archewell Foundation.

En esta ocasión, la duquesa quiso visibilizar cómo las plataformas digitales pueden afectar especialmente a niños y adolescentes cuando no existen suficientes mecanismos de protección. El memorial buscó precisamente generar conciencia sobre los peligros del acoso digital, la exposición extrema y los contenidos dañinos en línea.

El “Lost Screen Memorial” impacta a líderes internacionales

La instalación artística rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados previos a la World Health Assembly 2026. Las pantallas iluminadas simulaban teléfonos bloqueados detenidos en el tiempo, una representación simbólica de las vidas perdidas y de las conversaciones que nunca pudieron continuar.

Aunque Meghan Markle ha reducido sus apariciones ligadas directamente a la familia real británica, sus compromisos internacionales continúan generando enorme atención mediática. Su presencia en Ginebra confirma que sigue enfocada en causas sociales y humanitarias vinculadas a comunidades vulnerables y bienestar emocional.

