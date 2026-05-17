Uñas bonitas: 7 ideas bonitas y elegantes para que tus manos se vean radiantes

Las tendencias de uñas en 2026 tienen muy claro que no se trata de llevar diseños exagerados, sino manicuras que hagan que las manos se vean cuidadas, luminosas y elegantemente sofisticadas. Este año dominan los acabados brillosos, los tonos translúcidos o los colores suaves que dan efecto de manos más jóvenes y radiantes.

Si quieres inspiración nueva —y no las típicas uñas de siempre— estas ideas sí están dominando Pinterest y salones este 2026.

1. Uñas glazed lavanda

Las uñas glazed evolucionaron y ahora se llevan en tonos lavanda suaves con acabado perlado. Este manicure refleja la luz de forma súper bonita y hace que las manos se vean más frescas y elegantes.

2. Milk bath nails

Las famosas milk bath nails siguen arrasando porque tienen un efecto limpio y delicado que combina con todo. Se caracterizan por bases blancas translúcidas o nude lechoso con muchísimo brillo.

3. Uñas blueberry milk

Uno de los colores virales de 2026 es el azul leche o blueberry milk. Es un azul pastel muy suave que se ve sofisticado, moderno y muchísimo más elegante que los tonos eléctricos intensos.

4. Pearl chrome nails

El acabado chrome ya no se lleva súper metálico. Ahora aparece en versiones perla o nacaradas que iluminan las manos de manera discreta y muy chic. Además, funciona increíble en uñas cortas.

5. Uñas color grape juice

Los tonos vino translúcidos y ciruela brillante comenzaron a posicionarse fuerte esta primavera. Celebridades y nail artists están apostando por estos colores porque hacen que las manos se vean sofisticadas al instante.

6. Watercolor nails

Las uñas efecto acuarela son una de las tendencias artísticas más bonitas del verano 2026. La clave está en mezclar colores suaves de forma difuminada para crear un acabado delicado y súper femenino.

7. Uñas nude “cloud nails”

Las llamadas cloud nails son probablemente el manicure más elegante del año. Llevan tonos blancos translúcidos o beige nube con brillo cristalino que da efecto de uñas saludables y muy lujosas.

Así que si quieres que tus manos se vean radiantes, elegantes y modernas, estas ideas son exactamente la inspiración que necesitas para tu próxima cita en el salón.

