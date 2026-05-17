Salma Hayek deslumbra en Cannes 2026 con el vestido blanco de plumas que combina la elegancia con la clase

El Festival de Cannes 2026 apenas comenzó y ya nos regaló uno de los looks más sofisticados de toda la alfombra roja. Esta vez fue Salma Hayek quien se robó completamente las miradas con un espectacular vestido blanco con plumas que nos confirmó que nadie lleva el glamour clásico como ella.

La actriz mexicana apareció en La Croisette apostando por un diseño lleno de elegancia y movimiento, una combinación que se ha convertido en sello personal de su estilo en eventos internacionales. El vestido destacaba por su silueta sofisticada, el color blanco luminoso y los detalles de plumas que añadían dramatismo sin perder clase.

El vestido blanco con plumas de Salma Hayek confirma la tendencia más sofisticada

En Cannes, donde cada año vemos vestidos exagerados y siluetas imposibles, Salma Hayek eligió una propuesta mucho más refinada. El diseño de Gucci mezclaba una estructura elegante con plumas delicadas que aportaban textura y un efecto casi etéreo al caminar.

Las plumas llevan varias temporadas dominando las alfombras rojas, pero en el caso de Salma el resultado fue completamente diferente: nada excesivo, nada recargado. La actriz consiguió que el look se sintiera moderno, glamuroso y atemporal al mismo tiempo.

Además, el color blanco ayudó a que todo el estilismo se viera mucho más limpio y sofisticado. De hecho, los vestidos blancos se están convirtiendo en una de las tendencias más fuertes de 2026, especialmente en eventos de gala y primavera.

Salma Hayek sigue siendo una de las mujeres más elegantes de Cannes

No es casualidad que cada aparición de Salma Hayek en Cannes termine convirtiéndose en tema de conversación. La actriz lleva décadas consolidándose como uno de los grandes referentes de estilo en la industria y suele apostar por vestidos que resaltan su figura sin perder sofisticación.

Aunque este año el Festival de Cannes implementó reglas más estrictas sobre transparencias y vestidos demasiado voluminosos, las celebridades encontraron maneras de seguir apostando por el impacto visual desde la elegancia.