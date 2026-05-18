Polka Nails: las uñas con lunares que se volvieron la obsesión más chic del momento

Las Polka Nails regresaron y ahora todo el mundo las quiere

Hay tendencias que desaparecen por años y de pronto vuelven más fuertes que nunca. Eso pasó con las Polka Nails, las famosas uñas con lunares que están dominando TikTok, Pinterest e Instagram este 2026.

Lo interesante es que ya no se usan como antes. Ahora los diseños son mucho más limpios, elegantes y fáciles de combinar con cualquier look. Desde uñas nude con pequeños puntos negros hasta versiones en tonos pastel o acabados brillosos, los lunares volvieron a ponerse de moda.

El estilo retro que se modernizó

Aunque muchas personas relacionan este diseño con la moda vintage de los años 50, la nueva versión de las Polka Nails tiene una vibra mucho más aesthetic. Incluso celebridades e influencers comenzaron a llevarlas porque son llamativas sin verse exageradas.

Otro detalle que ayudó a que explotaran en redes es que son fáciles de hacer. Muchas personas comenzaron a recrearlas en casa usando herramientas sencillas como palillos, brochas delgadas o hasta la punta de un pasador.

Los diseños que más se están usando

Entre los estilos más populares están las uñas nude con puntos pequeños, las combinaciones blanco y negro y los diseños tipo francesa con lunares discretos.

También empezaron a verse versiones más creativas con colores vibrantes, acabados glossy y hasta detalles metálicos. Algunas personas incluso usan solo una uña con puntos para darle un toque diferente a la manicura.

¿Por qué se hicieron virales?

Parte del éxito de las Polka Nails es que funcionan para casi cualquier estilo. Pueden verse elegantes, coquetas, minimalistas o divertidas dependiendo de los colores y el tamaño de los puntos.

Además, son una opción distinta a las clásicas uñas lisas o a los diseños demasiado cargados que estuvieron de moda los últimos años. Por eso muchas personas las consideran el punto medio perfecto entre algo sencillo y algo llamativo.