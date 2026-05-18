América vence a Rayadas en una final épica y gana su tercera Liga MX Femenil.

¡La noche del Clausura 2026 ya quedó grabada en la historia del futbol mexicano! Contra todo pronóstico y después de perder el partido de ida, América Femenil logró una remontada espectacular frente a Rayadas para conquistar su tercera estrella en la Liga MX Femenil. Con un Estadio Ciudad de los Deportes completamente encendido, las Águilas demostraron por qué siguen siendo uno de los equipos más importantes del torneo.

América Femenil conquista su tercera Liga MX

Después de caer 1-0 en Monterrey durante la ida, el equipo dirigido por Ángel Villacampa salió decidido a darle la vuelta a la serie desde los primeros minutos y lo consiguió con autoridad. América venció 3-0 a Rayadas en la vuelta y cerró el global 3-1 para quedarse con el campeonato del Clausura 2026.

Los goles llegaron gracias a Irene Guerrero, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos, quienes terminaron convirtiéndose en las grandes protagonistas de una final que tuvo drama, presión y muchísima intensidad. América dominó gran parte del encuentro y aprovechó los errores defensivos de Rayadas para sellar una de las remontadas más emocionantes de los últimos torneos.

Además, este campeonato tiene un sabor especial para la afición azulcrema porque pone fin a una racha complicada de finales perdidas. El equipo femenil llevaba varios torneos quedándose cerca del título, pero finalmente logró reencontrarse con la gloria y sumar su tercera corona en la historia de la Liga MX Femenil.

Una final épica entre América y Rayadas

El ambiente en la Ciudad de México fue impresionante. Más de 26 mil aficionados asistieron al estadio para apoyar a las Águilas en una final que terminó siendo totalmente inolvidable. Desde el inicio se sintió la intensidad de una rivalidad que en los últimos años se ha convertido en una de las más fuertes del futbol femenil mexicano.

Rayadas intentó reaccionar durante la segunda mitad, pero América mantuvo el control emocional y futbolístico del partido. La presión alta, la velocidad por las bandas y la conexión ofensiva terminaron marcando la diferencia en un duelo donde las azulcremas mostraron mucha personalidad.

América confirma su lugar entre las grandes

Con este título, América Femenil se consolida como uno de los clubes más exitosos de la Liga MX Femenil. La tercera estrella no solo representa un campeonato más, también confirma el crecimiento del proyecto y el enorme momento que vive el futbol femenil en México.

Mientras la afición sigue celebrando, las Águilas ya piensan en sus próximos retos internacionales, pero esta final contra Rayadas quedará como una de las noches más emocionantes en la historia reciente del club.

