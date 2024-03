La díficil relación de Letizia Ortiz con la familia Gómez-Acebo: de una gran amistad a los desplantes de la reina

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Fernando Gómez-Acebo, los medios han reavivado la difícil relación que en los últimos años ha tenido la reina Letizia con la familia del primo de Felipe VI, con quienes solía tener una cercana amistad que pasó a desmoronarse por los desplantes de la consorte.

Aquellos días en los que la experiodista y los Gómez-Acebo se llevaban bien han quedado atrás y aunque se desconoce el por qué de este distanciamiento, lo cierto es que Letizia ha tenido varios desaires con esta familia.

Los desaires de Letizia Ortiz a los Gómez-Acebo

Mientras la reina de España no se puede llevar bien con ellos, su marido Felipe y las infantas Elena y Cristina siempre han tenido muy buena relación tanto con el fallecido Fernando como con sus hermanos Nicolás, Simoneta, Beltrán y Bruno.

La reina Letizia ha tenido varios desplantes con la familia Gómez-Acebo Getty Images

Recordemos que todos ellos son hijos de la infanta Pilar de Borbón, quien a su vez era la hermana del rey emérito Juan Carlos, de ahí que los primos Borbón siempre fueran tan cercanos.

Sin embargo, esta cercanía parece no agradarle a Doña Letizia, ya que ella no suele acompañarlos a veladas y reuniones que organizan entre ellos. Aunque no siempre fue así.

Pero los desaires de la reina comenzaron cuando Letizia no acudió a la comunión de la hija de Simoneta Gómez Acebo. Mientras que en 2016 los reyes de España tampoco fueron a la boda de Beltrán.

La familia Gómez-Acebo y Letizia Ortiz han tenido una relación fría y distante Getty Images

Sumado a estos desplantes, Letizia Ortiz tampoco estuvo presente en el cumpleaños 80 de la fallecida hermana del rey Juan Carlos. Algo que sorprendió bastante ya que estaba a pocos kilómetros de distancia.

Y por si fuera poco, la esposa del monarca español la tampoco acudió al cumpleaños número 40 de Beltrán Gómez Acebo ni a la comunión de los hijos de este, dejando en claro que no estaría dispuesta a compartir la misma mesa con esta familia.

El fallecimiento de Fernando Gómez-Acebo

Fernando Gómez Acebo murió a los 49 años de edad Getty Images

Por otro lado, la muerte de Fernando Gómez-Acebo ha sido un gran golpe para la Familia Real Española, por lo que Felipe VI acudió al entierro de su primo, sin la compañía de su esposa Letizia Ortiz. Algo que ha suscitado polémica ya que la reina sí estuvo presente en la misa funeral.

El hijo de la infanta Pilar falleció el pasado 1 de marzo, a los 49 años de edad, debido a complicaciones de salud derivadas de problemas respiratorios con los que llevaba lidiando desde hace unos años, y que se recrudecieron desde la pandemia de covid-19.