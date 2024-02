Las 2 condiciones que impuso Victoria Federica para aparecer en este famoso programa

Esta semana ha trascendido que Victoria Federica hará su debut en televisión en un famoso programa, sin embargo, también se ha informado que para blindar lo que será su primera aparición en este medio ha impuesto dos sorprendentes e inamovibles condiciones.

La hija de la infanta Elena participará en la próxima temporada de El Desafío, que es un concurso en el que semanalmente un grupo de famosos se enfrentan a difíciles pruebas físicas, de memoria y/o habilidad, con el objetivo de ser el mejor en el juego.

Victoria Federica formará parte de los concursantes que participarán en la próxima temporada de El Desafío Antena 3

El programa es producido por Atresmedia en colaboración con 7 y acción, y además de la joven influencer, estarán participando otras personalidades como Genoveva Casanova, con quien se le relacionó hace unos meses con el rey Federico X de Dinamarca.

Las condiciones que impuso Victoria Federica para participar en El Desafío

Según lo informado por Vanitatis, la royal impuso una serie de condiciones que tenían que ver con el hecho de pertenecer a la familia del Rey y con su forma de vestir.

De hecho, una de estas peticiones sería no tener que hablar de ningún miembro de la familia Borbón, ni siquiera si hay temas de actualidad sobre ellos. Mientras que la otra condición para participar es no usar un vestuario que sea incómodo para ella y que no vaya acorde a sus gustos. “No se ve con transparencias ni ropa ajustada para hacer las pruebas”, relata el citado medio.

Victoria Federica pidió no tener que hablar de la familia Borbón para participar en el programa Instagram @vicmabor

Así que quienes esperan ver a la sobrina de Felipe VI hablar de la Familia Real Española, de Leonor o de sus abuelos, se llevarán una gran decepción ya que no piensa siquiera mencionarlos.

Por otro lado, la misma publicación señala que Victoria Federica tiene el visto bueno de sus padres, es decir, que tanto Elena de Borbón como Jaime de Marichalar aprueban su participación en el programa. Incluso, los reyes eméritos, Juan Carlos y Doña Sofía, también están de acuerdo con ello.

Mientras que una persona cercana al entorno de la infanta Elena sugiere a Vanitatis que esta experiencia en televisión le servirá bastante para demostrar su valía. “(Victoria) sabe que no está por méritos propios, sino por llevar el apellido que lleva. Por lo tanto, tendrá que demostrar su valía como el resto de los concursantes y saber compartir con ellos el trabajo”.

Por último, las grabaciones del programa comienzan la próxima semana, por lo que ya “se está preparando en todos los sentidos”, ya que para ella será una oportunidad para “demostrar que no es una chica conflictiva, ni tiene mal carácter”, según la misma fuente.