¿Federico de Dinamarca estuvo enamorado de Genoveva Casanova? Develan nuevas revelaciones sobre el supuesto romance

Fue hace unos meses cuando salieron a la luz unas polémicas fotografías del entonces príncipe Federico de Dinamarca—hoy ya proclamado rey— paseando por las calles de Madrid junto con Genoveva Casanova, generando todo un escándalo. Pero ahora, la prensa española ha revelado nuevos detalles sobre este supuesto affaire.

En medio de la cobertura que los medios hicieron sobre la proclamación del rey Federico X de Dinamarca, incluidos los de España, fue el programa TardeAR en el que no solo se abordó este tema, sino que también aprovecharon para comentar las imágenes en las que el ya monarca danés fue captado con la empresaria mexicana y cómo esto ha influido en la monarquía danesa.

Así pues en dicho programa, el editor de la revista Lecturas, Luis Pliego mencionaba que la decisión de Margarita de dejar el trono “era para proteger la corona”.

Federico de Dinamarca estuvo enamorado de Genoveva Casanova, según un medio español Instagram / Getty Images

Sin embargo, la periodista Paloma Barrientos, que también estaba presente en el panel del programa, interviene para revelar más detalles de las polémicas fotos, pues contó que el esposo de Mary de Dinamarca sí tenía interés por la ex de Cayetano Martínez de Irujo. “La relación de amistad entre Genoveva y Federico es de hace un año. Federico estuvo o está enamorado de Genoveva”, recalcó.

Asimismo, Barrientos decidió ahondar en el tema e incluso expuso que la Familia Real Danesa tenía conocimiento de esta situación. “Dejadme que explique, que no era un tonteo porque Genoveva es una persona muy amable y muy cariñosa, pues puede ser que Federico estuviera acostumbrado a más determinadas frialdades. Desde hace un año está esa amistad más profunda y la corona danesa lo sabía y no querían un problema gordo”, relató.

La prensa españoal sugiere que la corona danesa conocía la amistad de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova Getty Images

No obstante, esto no fue lo único que se develó sobre la supuesta relación extramarital del hijo de Margarita II, sino que además la periodista sugiere que la Casa Real de Dinamarca pudiera ser la que en realidad filtró la información y no Genoveva Casanova.

“Ella en la vida se le hubiera ocurrido filtrar esa información”, dice de forma tajante. “¿Y si a quién le interesaba era a la corte danesa?”, cuestionó. Una conjetura a la que ella misma califica que es de “su propia cosecha”.

Pero en cualquier caso, gracias a la abdicación de Margarita, probablemente lo revelado por este medio español vaya a quedar muy pronto en el olvido y las miradas se centrarán en los próximos movimientos de Mary y Federico como nuevos monarcas de Dinamarca.