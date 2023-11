Genoveva Casanova se defiende y niega una relación con Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, con la asesoría y respaldo del despacho Ramírez & Crespo Abogados, dirigido a la revista Lecturas, responsable del reportaje que la vincula con Federico de Dinamarca, príncipe heredero al trono.

El escrito, de una cuartilla, contiene una petición clara: solicita que se anule, rectifique y desmienta cualquier afirmación o insinuación de que la vincule sentimentalmente con el royal europeo.

Genoveva no es una primeriza en cuanto al manejo de crisis mediáticas, si bien su romance con el hijo de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, comenzó cuando tenía 24 años, ha aprendido a manejar con diplomacia los escándalos.

No sólo por los años de matrimonio con el aristócrata español, también sus subsecuentes relaciones amorosas le han dado experiencia. Sólo hay que recordar que se le vinculó como Luis Miguel y fue pareja de Genaro Vargas Llosa (hijo del ganador al premio novel de literatura).

Genoveva Casanova se defiende

El despacho que representa a la mexicana solicita que se emita el siguiente comunicado: “En relación con la afirmaciones e insinuaciones difundidas en la revista LECTURAS sobre una supuesta relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova debemos rectificar la citada información por ser falsa y faltar absolutamente a la verdad, queriendo dejar claro que nunca ha existido relación sentimental entre la Sra. Casanova y el Principe y lamentamos los daños y perjuicios causados por su publicación”.

Para la publicación del desmentido dan un plazo de 7 días naturales, de lo contrario emprenderán “las acciones legales que mejor procedan en Derecho en defensa de los intereses y derechos” de Genoveva.

Genoveva Casanova en un reciente viaje a Copenhague @genoveva_casanova_official

Para desentrañar más detalles del personaje que es Genoveva Casanova y las posibles repercusiones del escándalo, solicitamos una breve análisis a nuestra experta en temas de realeza: Érika Roa, quien nos explicó:

“Genoveva Casanova siempre se ha involucrado emocionalmente con hombres poderosos y conocidos. No me sorprende que haya aparecido con el príncipe Federico de Dinamarca pero sí me ha sorprendido que Federico se haya dejado fotografiar con ella sobretodo estando casado”.

“El heredero a la corona danesa se confió de la manera más inocente. Parece principiante en los menesteres paparazzi. Fue un error muy grande de parte de él y de su seguridad. La única damnificada aquí es la princesa Mary quien siempre ha sido impecable e intachable en su papel como consorte”.

Mary de Dinamarca y el apoyo de Letizia

La revelación de las fotos ocurrió durante la visita oficial de los reyes de España (país de origen de la revista involucrada en el en escándalo). Sobre el contexto en el que salieron a la luz las imágenes, nuestra extra en realeza nos comenta:

“En los eventos oficiales por la visita de los reyes Felipe VI y Letizia de España, se vio a Mary apenada, era evidente que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Horas antes de una cena de estado, personal de confianza de Letizia, pidió al editor de la revista Lecturas las imágenes del encuentro de Federico y Genoveva, para ver de qué nivel de escándalo se trataba y así poder ayudar a Mary. La acompañó todo lo que pudo. Fue un gran detalle de la reina de España”.

Las escandalosas fotografías de la “infidelidad” de Federico de Dinamarca ocurrieron durante la visita oficial de los reyes de España a la casa real danesa. AFP

“Genoveva por su parte emitió un comunicado negando la historia pero las fotografías de Federico saliendo de su departamento al otro día, es la mejor prueba de que la revista no está mintiendo. No se hubieran animado a publicar semejante escándalo sino estuvieran seguros de que pasó algo entre la mexicana y el príncipe. Dicen que Genoveva salió de Madrid. Creo que ella no ha dimensionado lo que hizo, el daño que ha causado a la familia pero también a la corona”.

“La reputación e imagen de Genoveva tendrá consecuencias muy graves para ella. Por otro lado la persecución mediática que sufrirá será intensa y claro, esperen una entrevista exclusiva a una conocida revista dando su versión”.

“No, no creo que la reina Margarita permita un divorcio entre su hijo, Federico, y Mary, no cuando el cambio de estafeta está más cerca. Está en juego la continuidad de la monarquía y no hay lugar para un escándalo de ese nivel. Dejarán que pase el escándalo como si nada hubiera pasado”.

El silencio de Federico de Dinamarca

Por su parte, la casa real danesa no ha hecho ningún comentario o confirmación a las 14 fotografías presentadas por la publicación, ni al extenso reportaje donde se narra detalles del encuentro y se afirma que pasaron la noche juntos.

Según el relato de la publicación, que logro la “exclusiva” del encuentro, Genovena y Federico se vieron el pasado miércoles 25 de octubre. Durante la cita visitaron la exposición retrospectiva de Picasso, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Posteriormente, pasearon por el parque de El Retiro, cenaron en El Corral de la Morería y luego se fueron juntos al apartamento de la socialité, ubicado en el Barrio de los Jerónimos, en Madrid. Para esas fechas, la esposa de Federico, Mary Donaldson, se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos.

Por su parte, según recopila El País, la casa real danesa expresó: “Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la familia real, incluido el príncipe heredero”.

Mientras se defiende Genoveva Casanova, el escándalo mediático por la publicación de 14 fotografías que la evidencían una relación cercana con Federico de Dinamarca, va en escalada, por lo hablar de las posibles repercusiones para la casa real danesa.