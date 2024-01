El adiós a Margarita II, la última reina de Europa: significado, legado y futuro

Margarita de Dinamarca es la monarca viva con el reinado más largo de Europa y la última soberana reinante del mundo. Tras abdicar, dejó un legado de prosperidad para Dinamarca. Para entender el futuro de la realeza actual, conversamos con Érika Roa.

Pero primero, no podemos dejar de mencionar el atuendo de Margarita II durante la proclamación de Federico X. Su look fue una declaración, que no requería palabras. Con su icónica melena recogida y abrigada con pieles. La reina no estrenó vestuario para este día, usó un traje bugambilia, que ya había portado durante su Jubileo de Oro, en 2022, así como en el cumpleaños número 18 del príncipe heredero Christian en 2023.

Como complementos, unos pendientes de rubíes y diamantes, los cuales, según Billed-Bladet, fueron un regalo de cumpleaños del príncipe Henrik en 1990. Una original forma de hacerlo presente.

Tras la muerte de Isabel II, Margarita II se convirtió en la monarca más longeva de Europa. Getty Images

La última reina de Europa

“La última reina de Europa, Margarita II, se despide. Curiosamente, siento que con este acto también pasa pasa la estafeta a las nuevas generaciones en Dinamarca: a su hijo (el rey federico X) y a su a su nieto (el príncipe Christian)”, nos explica puntualmente nuestra experta en realeza, Érika Roa.

En un plano más amplío, que Margarita II diera a un paso más, tiene un significado en la composición actual de la monarquía: “Con Margarita II termina la primer tanda de reinas. Un trío de monarcas representado por Beatriz de Holanda (abdicó en 2013), Isabel II (falleció en 2022) y Margarita de Dinamarca. A ellas les tocó abrir paso a las nuevas generaciones. Les tocó reinar en un mundo de hombres. Estas monarcas lucharon muchísimo por por demostrar que las mujeres pueden y son capaces de hacerlo igual de bien o hasta mejor que los reyes”.

Juanto a Beatriz de Holanda, Margarita de Dinamarca e Isabel de Inglaterra reinaron de manera ejemplar. Getty Images

Trío de reinas: el legado

En un texto anterior habíamos puntualizado las aportaciones de Margarita II, pero ahora es momento de valorar un logro más: “Su principal legado abrir paso a las nuevas generaciones. Fueron tres reinas impecables”.

En panorama con sus contemporáneos, la labor de estas soberanas es intachable. “Dentro de todos los monarcas de Europa de su época, por ejemplo, estaba Juan Carlos, Alberto de de Bélgica y Carlos Gustavo, algunos hombres se tuvieron que ir y abdicar, aunque siempre dijeron que no lo iban a hacer, por escándalos. En cambio, Isabel, Margarita y Beatriz reinaron de manera impecable”, comenta Érika.

Si bien las monarquías de Inglaterra, Dinamarca y Holanda no estuvieron exentas de escándalos, ninguno de ellos fue propiciado por sus Altezas Reales. “Han sacado un 10, entregaron el mando a las nuevas generaciones. Simplemente, son irrepetibles”.

La tercia de reinas es un gran ejemplo para las próximas generaciones Érika Roa

Las futuras reinas de Suecia, Bélgica, Países Bajos y España. Getty Images

El futuro femenino de la realeza

Si bien, por el momento, no hay ninguna reina en Europa: el futuro es femenino. “En la nueva generación que ya nos tocará ver como reinas están Victoria de Suecia, Ingrid de Noruega, Elizabeth de Bélgica, Leonor de España y Amalia de Holanda. La tercia de reinas abrió camino, les dejo un gran legado y ejemplo a las que vienen”.

Claro, en la línea de sucesión al trono también hay hombres: “El príncipe Cristian, Jacques de de Mónaco y Carlos de Luxemburgo. Pero la verdad es que las mujeres han dejado un un ejemplo impecable, o sea lo que no hicieron los hombres lo han hecho las mujeres y han demostrado que son mejores en muchos aspectos”, afirma Érika.

El fin de una época es siempre el inicio de una nueva. Así, la realeza se renueva. Aunque las lágrimas no faltaron, tampoco los hurras, Margarita II dejó un legado grande, su reinado significó prosperidad y el futuro está por escribirse.