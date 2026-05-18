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Moda

Taylor Swift y sus joyas vintage de Elizabeth Taylor que Travis Kelce habría comprado por más de 2 millones de pesos

Las joyas de Elizabeth Taylor volvieron a brillar décadas después, ahora en las manos de Taylor Swift.

Mayo 18, 2026 • 
Karen Luna
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Taylor Swift y sus joyas vintage de Elizabeth Taylor que Travis Kelce habría comprado por más de 2 millones de pesos

Getty Images

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue regalando momentos que parecen sacados de una película de Hollywood. Esta vez, la cantante sorprendió al aparecer usando unas exclusivas joyas vintage que pertenecieron a la legendaria actriz Elizabeth Taylor y que, según varios reportes, habrían sido compradas por el jugador de la NFL por más de 125 mil dólares, es decir, más de 2 millones de pesos mexicanos. La historia detrás del accesorio ya tiene fascinados a los fans de la pareja.

Taylor Swift deslumbra con joyas de Elizabeth Taylor

Durante una reciente aparición en Brooklyn, Taylor Swift fue fotografiada usando un impresionante set de joyería de ópalo negro y cristal australiano que originalmente perteneció a Elizabeth Taylor. El look incluía aretes chandelier, pulseras y un anillo dorado que rápidamente llamó la atención de expertos en moda y coleccionistas.

Las piezas fueron diseñadas por Darlene de Sedle en 1999 y formaron parte de la famosa colección privada de Elizabeth Taylor. Años después, las joyas aparecieron en una subasta de Christie’s y más recientemente fueron revendidas por la firma Fox Estate Jewelry a través de la plataforma 1stDibs.

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Las joyas de Elizabeth Taylor volvieron a brillar décadas después, ahora en las manos de Taylor Swift.

Getty Images

Según el joyero Adam Fox, el set fue vendido durante las fiestas de 2025 a un agente deportivo, detalle que hizo crecer las especulaciones sobre Travis Kelce como posible comprador. Aunque la pareja no ha confirmado públicamente la información, varios medios estadounidenses aseguran que el jugador habría adquirido las joyas como un regalo especial para Taylor Swift.

La conexión emocional entre Taylor Swift y Elizabeth Taylor

Lo más interesante de la historia es que estas joyas no parecen haber sido elegidas al azar. Taylor Swift ha demostrado en los últimos meses una fuerte inspiración en Elizabeth Taylor, especialmente desde el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl. Incluso una de las canciones más comentadas del disco lleva el nombre de la actriz de Hollywood.

Además, el tema “Opalite”, que muchos fans relacionan con Travis Kelce, también hace referencia a los ópalos, la piedra protagonista del histórico set de joyería. Algunos seguidores creen que el regalo tiene un significado mucho más profundo dentro de la relación de la pareja.

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Elizabeth Taylor con sus icónicos aretes de ópalo y cristal de 1999.

Getty Images

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Cada aparición de Taylor Swift y Travis Kelce se convierte en tendencia, pero esta vez el lujo y el simbolismo elevaron todavía más la conversación. En redes sociales, miles de fans reaccionaron al supuesto regalo millonario y compararon a la cantante con una diva clásica de Hollywood.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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