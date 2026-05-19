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El príncipe William apuesta £500 millones para resolver la crisis de vivienda y naturaleza en Reino Unido

Lejos de quedarse con el modelo clásico de la familia real, el príncipe William acaba de dar un giro inesperado a su imperio inmobiliario.

Mayo 18, 2026 • 
Karen Luna
El príncipe William

El príncipe William apuesta £500 millones para resolver la crisis de vivienda y naturaleza en Reino Unido

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

El príncipe William acaba de tomar una de las decisiones más ambiciosas de su vida como heredero al trono británico. El futuro rey planea vender cerca del 20% del histórico Ducado de Cornwall para reunir alrededor de 500 millones de libras esterlinas, dinero que será destinado a combatir dos de los problemas más urgentes del Reino Unido: la crisis de vivienda y el deterioro ambiental.

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Prince William quiere transformar el Ducado de Cornwall

El Ducado de Cornwall es una enorme cartera de tierras, propiedades e inversiones valorada en más de mil millones de libras. William heredó el control del patrimonio en 2022, cuando su padre, el ahora rey Carlos III, ascendió al trono. Actualmente, este imperio inmobiliario genera ingresos privados cercanos a los 23 millones de libras al año para el príncipe y su familia.

Sin embargo, lejos de mantener el modelo tradicional, William quiere darle un giro completamente diferente. Según explicó Will Bax, director ejecutivo del Ducado, el príncipe considera que la propiedad “no debería existir solo para poseer tierras”, sino para tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

El plan contempla vender parte de las propiedades durante la próxima década y concentrar los esfuerzos del Ducado en cinco regiones estratégicas: Cornwall, Dartmoor, Isles of Scilly, Bath y Kennington, en Londres.

La millonaria apuesta de William contra la crisis de vivienda

Uno de los objetivos más importantes del proyecto es impulsar la construcción de viviendas accesibles. Reportes británicos señalan que el dinero permitirá desbloquear entre 10 mil y 12 mil hogares para 2040, además de apoyar comunidades rurales que han sido afectadas por el alto costo inmobiliario.

De hecho, el príncipe ya comenzó algunos proyectos piloto. En Isles of Scilly, por ejemplo, el Ducado invertirá más de 11 millones de libras para construir viviendas ecológicas destinadas a trabajadores esenciales y residentes locales.

La iniciativa también conecta con Homewards, el programa contra la falta de vivienda que William lanzó en 2023 y que busca encontrar soluciones permanentes para personas sin hogar en distintas regiones del Reino Unido.

La naturaleza también es prioridad para el heredero británico

Además de vivienda, parte de los fondos se destinarán a proyectos de energía renovable, recuperación de ecosistemas y protección ambiental. La meta es que el Ducado contribuya al suministro energético de miles de hogares y apoye programas de restauración de vida silvestre.

Aunque la estrategia ha sido aplaudida por muchos, también existen críticas. Algunos agricultores arrendatarios del Ducado expresaron preocupación por posibles ventas de terrenos históricos en Devon y otras regiones.

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Aun así, todo indica que William quiere marcar distancia del modelo tradicional de la monarquía y construir una imagen mucho más moderna, enfocada en problemas sociales reales y en el futuro ambiental del Reino Unido.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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