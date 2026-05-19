¿Cuánto costó el vestido de novia de Meghan Markle? El dato revive en su aniversario 8 con Harry

Han pasado ocho años desde la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, pero su vestido de novia sigue siendo uno de los más comentados de la realeza moderna. Con motivo de su aniversario de matrimonio, el diseño minimalista firmado por Givenchy volvió a convertirse en tema de conversación, especialmente por la impresionante cifra que habría costado. Y sí, incluso en 2026 sigue sorprendiendo.

¿Cuánto costó el vestido de novia de Meghan Markle?

Aunque la Casa Real británica nunca reveló oficialmente el precio exacto, distintos expertos en moda y medios especializados estiman que el vestido de novia de Meghan Markle tuvo un valor aproximado de 265 mil dólares, es decir, más de 5 millones de pesos mexicanos actuales.

El diseño fue creado por Clare Waight Keller, entonces directora artística de Givenchy, quien además hizo historia como la primera mujer en liderar la maison francesa. Meghan eligió un vestido completamente distinto a los tradicionales looks reales cargados de encaje y pedrería. Su apuesta fue una silueta limpia, elegante y ultra minimalista que terminó marcando tendencia mundial.

La pieza destacaba por su escote bateau, mangas tres cuartos y una estructura impecable confeccionada en seda doble faz. Además, el vestido incluía una larga cola de organza y un velo de más de cinco metros bordado a mano con flores que representaban a los 53 países de la Commonwealth.

El detalle oculto más romántico del vestido

Uno de los aspectos más comentados del vestido de Meghan Markle fue el significado emocional detrás de algunos detalles. Según reveló el Palacio de Kensington en su momento, Meghan incorporó un pequeño trozo de tela azul proveniente del vestido que usó en su primera cita con Harry, convirtiéndolo en su famoso “something blue”.

Además, el velo también incluía flores bordadas que hacían referencia tanto al Reino Unido como a California, estado natal de Meghan. Todo el proceso de confección tomó alrededor de cinco meses y requirió casi 3,900 horas de trabajo artesanal por parte de decenas de especialistas de Givenchy.

El vestido de Meghan Markle sigue siendo un ícono ocho años después

Este 19 de mayo de 2026, Meghan Markle y Harry celebraron ocho años de matrimonio compartiendo imágenes inéditas de su boda en redes sociales. Las fotografías rápidamente revivieron el interés por el vestido que, desde 2018, es considerado uno de los más influyentes de la moda nupcial contemporánea.

Lo más interesante es que, pese a su elevado costo, el vestido de Meghan continúa siendo recordado por su sencillez sofisticada. Mientras otras novias reales apostaron por diseños más ornamentados, la duquesa de Sussex convirtió el minimalismo en lujo absoluto y logró que su look siguiera vigente casi una década después.

