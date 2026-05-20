El estado de salud de la reina Margarita preocupa: palacio danés rompe el silencio

La salud de la reina Margarita II de Dinamarca volvió a generar preocupación internacional después de que el palacio danés confirmara que la exmonarca de 86 años fue hospitalizada tras sufrir un problema cardíaco. Aunque la noticia alarmó a muchos seguidores de la realeza europea, la Casa Real finalmente rompió el silencio y compartió una actualización sobre su estado actual.

El palacio danés actualiza la salud de la reina Margarita

La reina Margarita II, quien abdicó oficialmente al trono en enero de 2024 para ceder el lugar a su hijo, el rey Federico X, ingresó recientemente al Rigshospitalet de Copenhague luego de presentar complicaciones relacionadas con su corazón. Según el comunicado difundido por la Casa Real danesa, la exsoberana permanece estable y está siendo monitoreada por especialistas.

El palacio explicó además que la hospitalización ocurrió como medida preventiva para realizar estudios médicos más detallados y mantener observación constante debido a su edad. Aunque no se revelaron demasiados detalles clínicos, fuentes cercanas aseguraron que Margarita se encuentra de buen ánimo y acompañada por miembros de su familia.

La noticia rápidamente provocó reacciones entre los ciudadanos daneses, especialmente porque la reina Margarita sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas del país incluso después de dejar el trono.

La salud de la reina Margarita II volvió a generar preocupación en toda Europa después de que el palacio danés confirmara su hospitalización. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

La reina Margarita sigue siendo clave para la monarquía danesa

Aunque actualmente ya no ocupa el cargo de monarca, Margarita II continúa participando en algunos eventos oficiales y mantiene una presencia muy cercana dentro de la familia real. Su histórica abdicación en 2024 marcó un momento sin precedentes en Dinamarca, ya que fue la primera vez en casi 900 años que un soberano danés renunció voluntariamente al trono.

Durante más de cinco décadas como reina, Margarita construyó una imagen de cercanía, modernidad y estabilidad que la convirtió en una de las royals más populares de Europa. Además de sus deberes institucionales, también destacó por su amor al arte, el diseño y la ilustración.

La preocupación por su salud crece entre los seguidores de la realeza

En los últimos años, la reina Margarita enfrentó distintos problemas de salud relacionados principalmente con movilidad y cirugías de espalda. En 2023 incluso tuvo que reducir significativamente su agenda pública tras una operación importante.

Por eso, la reciente hospitalización volvió a encender las alarmas entre seguidores de la realeza europea. Sin embargo, el mensaje tranquilizador del palacio ayudó a disminuir parte de la preocupación y dejó claro que la familia real danesa está enfocada en su recuperación.

