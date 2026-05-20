¿Qué le regaló el rey Carlos III a la princesa Charlotte? La dulce sorpresa con la que la sorprendió tras su visita a Irlanda

El rey Carlos III volvió a demostrar que su relación con la princesa Charlotte es mucho más cercana de lo que muchos imaginan. Durante su reciente visita oficial a Irlanda del Norte, el monarca sorprendió al elegir personalmente un tierno regalo para su nieta de 11 años, un gesto que rápidamente enterneció a los seguidores de la familia real británica. Y sí, el detalle tiene una historia muy especial detrás.

¿Qué le regaló el rey Carlos a la princesa Charlotte?

Mientras recorría Belfast junto a la reina Camilla, Carlos III visitó el centro interactivo W5 LIFE en Odyssey Place, donde conoció a varios jóvenes emprendedores apoyados por The King’s Trust. Fue ahí donde el rey encontró un pequeño accesorio que inmediatamente pensó en comprar para Charlotte.

El regalo elegido fue un adorable charm artesanal para bolso hecho con cuentas de colores, diseñado por Rachel Rose, fundadora de la marca Empower Flower. Según medios británicos, cuando el rey vio el accesorio, comentó sonriente: “Le encantará”.

La creadora del charm compartió después su emoción en redes sociales y explicó que su marca nació con la intención de inspirar creatividad y bienestar emocional a través de piezas hechas a mano. El momento rápidamente llamó la atención porque mostró el lado mucho más cálido y familiar del monarca.

La especial relación entre Carlos III y la princesa Charlotte

No es la primera vez que se habla del vínculo cercano entre el rey Carlos y Charlotte. Expertos reales han señalado en varias ocasiones que el monarca tiene una conexión muy especial con su única nieta mujer, especialmente porque comparten intereses relacionados con el arte, la música y el ballet.

De hecho, durante la celebración de Pascua este año, ambos protagonizaron un divertido momento captado por las cámaras cuando Carlos hizo reír a Charlotte antes de entrar a la capilla de St. George. La escena rápidamente se volvió viral entre seguidores de la familia real.

Además, Charlotte también ha demostrado ser muy creativa con los accesorios y las manualidades. En ocasiones anteriores se reveló que incluso ha hecho pulseras artesanales para miembros de su familia, incluido el príncipe William.

La visita del rey Carlos a Irlanda del Norte dio mucho de qué hablar

La gira de tres días del rey Carlos y la reina Camilla por Irlanda del Norte estuvo llena de momentos relajados y cercanos. Durante el viaje, el monarca participó en actividades culturales, convivió con músicos locales e incluso se unió a presentaciones tradicionales irlandesas.

Pero, sin duda, uno de los detalles que más enterneció a los fans fue verlo pensar en Charlotte durante una agenda oficial tan apretada. El pequeño charm artesanal terminó convirtiéndose en un símbolo del lado más abuelo y familiar del rey Carlos III.

