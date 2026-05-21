El príncipe William explota de emoción por el triunfo del Aston Villa: FOTOS

El príncipe William volvió a demostrar que cuando se trata del Aston Villa, deja completamente de lado el protocolo real. El heredero al trono británico explotó de emoción tras el importante triunfo del club y sus reacciones rápidamente se volvieron virales entre fans del futbol y seguidores de la familia real. Las fotografías muestran a William celebrando, gritando y viviendo el partido con la intensidad de cualquier aficionado.

El príncipe William celebra con emoción el triunfo del Aston Villa

El Aston Villa consiguió una victoria clave esta semana, asegurando un importante paso en su temporada y desatando la felicidad de miles de aficionados, incluido el príncipe de Gales. William, quien desde hace años ha hablado públicamente de su pasión por el equipo de Birmingham, compartió un mensaje celebratorio en redes sociales poco después del partido.

“¡Qué noche!”, escribió el príncipe acompañado de emojis de celebración y fotografías donde se le ve completamente emocionado durante el encuentro.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales porque muestran una faceta mucho más relajada y espontánea de William. En varias fotos aparece levantando los brazos, celebrando goles e incluso abrazando a otros aficionados mientras seguía el partido desde las gradas.

El príncipe William volvió a dejar claro que cuando juega el Aston Villa, se transforma en un fan más. Tras el importante triunfo del equipo, el heredero británico explotó de emoción y las fotos de su celebración ya están dando la vuelta al mundo. Anadolu/Anadolu via Getty Images

La pasión futbolera de William viene desde la infancia

Aunque muchos lo conocen por su papel dentro de la monarquía británica, el príncipe William siempre ha sido muy abierto sobre su amor por el Aston Villa. En distintas entrevistas explicó que comenzó a seguir al equipo cuando era adolescente, buscando un club que le generara emoción y conexión real fuera de los equipos más populares de Inglaterra.

Con el paso de los años, William se convirtió en uno de los seguidores más famosos del club. Incluso suele asistir a partidos importantes acompañado de su hijo mayor, el príncipe George, quien también heredó la pasión futbolera de su padre.

El lado más relajado y apasionado del príncipe William apareció durante el último partido del Aston Villa. El heredero al trono celebró con tanta emoción que sus reacciones terminaron volviéndose virales en redes sociales. Stu Forster/Getty Images

Las fotos más comentadas del príncipe William

Lo que más llamó la atención de esta celebración fue la naturalidad del príncipe. Lejos de la imagen seria que suele mantener durante eventos oficiales, William apareció totalmente entregado al partido y viviendo cada minuto con muchísima intensidad.

En algunas imágenes incluso se le ve llevándose las manos al rostro por la tensión del encuentro y celebrando eufóricamente tras el resultado final. Los fans no tardaron en comentar que este tipo de momentos ayudan a mostrar el lado más humano y cercano del futuro rey británico.

Mientras tanto, el Aston Villa continúa viviendo una de sus temporadas más emocionantes de los últimos años, y todo indica que el príncipe William seguirá apoyando al equipo con la misma pasión que cualquier otro aficionado desde las gradas.

