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Meghan Markle sube prendas y joyas de más de 2 millones de pesos a una exclusiva plataforma digital

Meghan Markle sigue convirtiendo cada aparición pública en conversación global… y ahora también en una experiencia de compra inmediata.

Mayo 21, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Meghan Markle sube prendas y joyas de más de 2 millones de pesos a una exclusiva plataforma digital

Getty Images

La relación entre Meghan Markle y la moda siempre ha generado conversación, pero ahora la duquesa de Sussex está llevando su influencia fashion a otro nivel. Esta semana, Meghan volvió a llamar la atención después de que se revelara que varias de sus prendas y joyas de lujo —valuadas en más de 92 mil libras esterlinas, es decir, más de 2 millones de pesos mexicanos— aparecieron en la plataforma digital OneOff, impulsada por inteligencia artificial.

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Meghan Markle apuesta por la moda y la inteligencia artificial

La plataforma OneOff funciona como un espacio donde celebridades e influencers comparten looks que los usuarios pueden comprar directamente. Meghan Markle no solo participa mostrando sus outfits, también es inversionista de la compañía desde abril de 2026.

La esposa del príncipe Harry comenzó subiendo varios looks utilizados durante su reciente gira por Australia, cada outfit aparece desglosado pieza por pieza, incluyendo marcas, accesorios y enlaces de compra en tiempo real.

Entre las prendas más comentadas están piezas de firmas como The Row, Anine Bing, Celine y joyería de lujo valuada en decenas de miles de libras. Uno de los accesorios que más llamó la atención fue un collar de diamantes Logan Hollowell valorado en más de 47 mil libras esterlinas.

El “efecto Meghan” sigue siendo un fenómeno

Desde sus años dentro de la familia real británica, Meghan Markle ha tenido un impacto enorme en la industria de la moda. De hecho, existe el llamado “Meghan Effect”, un fenómeno donde prendas que usa públicamente suelen agotarse casi de inmediato.

Ahora, con OneOff, esa influencia se convierte también en una estrategia digital y comercial mucho más directa. La plataforma utiliza inteligencia artificial para recomendar piezas similares según el estilo y preferencias de cada usuario.

Meghan ha explicado anteriormente que le interesa usar su visibilidad para apoyar tanto a marcas consolidadas como a diseñadores emergentes, especialmente durante eventos con gran exposición mediática.

Una nueva etapa empresarial para Meghan Markle

La participación de Meghan en OneOff también confirma cómo la duquesa continúa expandiendo su faceta empresarial y digital fuera de la realeza. Además de sus proyectos con Netflix y su marca lifestyle, ahora suma una apuesta tecnológica enfocada en moda y compras online.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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