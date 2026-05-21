¿Se acaba Emily in Paris? Lily Collins revela detalles de la temporada final en Grecia

Las malas noticias sí llegaron para los fans de Emily in Paris: Netflix confirmó que la próxima temporada será la última de la serie protagonizada por Lily Collins. Y aunque el final ya tiene a internet completamente nostálido, también promete ser el más glamuroso hasta ahora, porque Emily Cooper se despedirá entre Francia, Grecia y Mónaco.

Netflix confirma el final de Emily in Paris

La noticia fue anunciada oficialmente por Netflix este 21 de mayo, justo cuando comenzaron las grabaciones de la sexta temporada en Grecia. Según reveló la plataforma, esta será “la última aventura” de Emily Cooper, personaje que convirtió a París en el destino favorito de miles de fans desde 2020.

En un video compartido en redes sociales, Lily Collins habló directamente con los seguidores de la serie y aseguró que el equipo está poniendo “todo el corazón” en esta despedida. Además, adelantó que la temporada final tendrá todo lo que hizo famosa a la producción: romance, moda espectacular, viajes europeos y mucho drama emocional.

Grecia será clave en la temporada final

Después de pasar por París, Roma y otras ciudades europeas, ahora Emily llegará oficialmente a Grecia. Diversos reportes aseguran que las grabaciones ya comenzaron en Mykonos, una de las islas más exclusivas del Mediterráneo.

Las primeras imágenes del rodaje muestran a Lily Collins grabando escenas en playas como Agios Sostis y zonas icónicas de Mykonos. También se espera que aparezcan lugares famosos como Little Venice y los tradicionales molinos de viento de la isla.

Aunque Netflix no ha revelado detalles exactos de la trama, medios especializados señalan que la historia continuará explorando la vida amorosa y profesional de Emily después de los acontecimientos de la quinta temporada.

Lily Collins promete un final “inolvidable”

La actriz también dejó claro que esta despedida será muy especial para todo el elenco. El creador de la serie, Darren Star, agradeció a los fans por acompañar el proyecto durante seis años y aseguró que cerrar la historia “ha sido el viaje de una vida”.

Por ahora, Netflix todavía no confirma la fecha exacta de estreno, pero todo apunta a que la temporada final de Emily in Paris llegará entre finales de 2026 e inicios de 2027. Y sí, parece que Emily Cooper se despedirá exactamente como vive: entre outfits increíbles, caos romántico y escenarios europeos de ensueño.

