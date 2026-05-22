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Natalie Portman nos sorprende con confesiones sobre su vida personal

Si eres fan de Natalie Portman, de las tendencias de moda o simplemente amas las revistas que combinan inspiración, estilo y conversación cultural, esta edición definitivamente merece un espacio en tu mesa de centro.

Mayo 22, 2026 • 
Karen Luna
Infancia de Natalie Portman

Natalie Portman nos sorprende con confesiones sobre su vida personal

Getty Images

La nueva edición de Vanidades junio 2026 ya está aquí y tiene como gran protagonista a Natalie Portman, quien abre su corazón sobre el momento personal y profesional que vive actualmente. Con una imagen elegante, fresca y sofisticada, la actriz se convierte en el rostro de una de las portadas más esperadas del mes.

Además de compartir detalles sobre sus próximos proyectos, la estrella de Hollywood también reflexiona sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años y cómo ha aprendido a priorizar su bienestar, su familia y las decisiones que realmente la hacen feliz. Sin duda, esta entrevista muestra una versión mucho más cercana y auténtica de Natalie.

La conversación gira alrededor de su presente, sus nuevos objetivos y la manera en que enfrenta los retos personales mientras continúa consolidándose como una de las figuras más admiradas de Hollywood. Además, la actriz comparte su emoción por los proyectos que vienen para ella y cómo busca involucrarse en historias que conecten emocionalmente con el público.

Consigue tu ejemplar en tu punto de venta favorito o en plataformas digitales como Magzter. Recuerda suscribirte en tususcripcion.com.

También lee en esta edición:

  • Meryl Streep: nueva vida tras el divorcio.
  • Alexandra de Hannover, la it girl de Mónaco.
  • En barra, spray, polvo, solares que ¡vas a amar!
portada Vanidades Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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