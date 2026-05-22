Natalie Portman nos sorprende con confesiones sobre su vida personal

La nueva edición de Vanidades junio 2026 ya está aquí y tiene como gran protagonista a Natalie Portman, quien abre su corazón sobre el momento personal y profesional que vive actualmente. Con una imagen elegante, fresca y sofisticada, la actriz se convierte en el rostro de una de las portadas más esperadas del mes.

Además de compartir detalles sobre sus próximos proyectos, la estrella de Hollywood también reflexiona sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años y cómo ha aprendido a priorizar su bienestar, su familia y las decisiones que realmente la hacen feliz. Sin duda, esta entrevista muestra una versión mucho más cercana y auténtica de Natalie.

La conversación gira alrededor de su presente, sus nuevos objetivos y la manera en que enfrenta los retos personales mientras continúa consolidándose como una de las figuras más admiradas de Hollywood. Además, la actriz comparte su emoción por los proyectos que vienen para ella y cómo busca involucrarse en historias que conecten emocionalmente con el público.

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