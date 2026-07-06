Uñas acrílicas boho: 5 diseños de manicura con flores que regalan un estilo elegante

El estilo boho está inspirado en la naturaleza, los detalles artesanales y una estética que va de la mano con la sutileza. Este estilo ha conquistado la moda, la decoración y, ahora, también las tendencias de manicura. La prueba está en las uñas acrílicas boho, una propuesta que combina flores delicadas, tonos suaves y acabados atemporales para quienes buscan un diseño femenino sin caer en lo clásico.

Si estás buscando renovar tu manicura con un look versátil, estas ideas serán la inspiración perfecta.

¿Qué caracteriza a las uñas acrílicas boho?

El estilo boho se inspira en la libertad creativa, los elementos naturales y una mezcla de influencias vintage y románticas. Trasladado a la manicura, se traduce en diseños con flores pintadas a mano, hojas, pequeñas ramas, colores tierra, acabados mate o brillantes y una paleta de tonos neutros que transmite naturalidad.

A diferencia de las manicuras recargadas, las uñas boho buscan el equilibrio entre los detalles artísticos y la elegancia, por lo que funcionan tanto para el día a día como para eventos especiales, incluso si las más pequeñas de la familia quieren hacerse una manicura linda, esta puede ser una de las opciones para ellas.

1. Uñas acrílicas boho con flores silvestres sobre base nude

Si hay un diseño que representa la esencia del estilo boho, es el de las flores silvestres sobre una base nude o lechosa. La combinación crea una manicura elegante, discreta y muy versátil, ideal para quienes buscan unas uñas lindas que combinen con cualquier look.

2. Manicura boho con margaritas: el diseño floral que nunca pasa de moda

Las margaritas se han convertido en uno de los diseños más buscados por quienes prefieren una manicura fresca y femenina. Sobre esmaltes en tonos rosa claro, blanco o beige, estas pequeñas flores aportan un aire romántico sin recargar las uñas, por lo que son perfectas tanto para el día a día como para eventos especiales.

3. Uñas acrílicas boho en tonos tierra para un look elegante

Los colores terracota, arena, café y verde oliva son protagonistas del estilo boho. Combinados con delicados detalles florales, crean una manicura moderna que transmite calidez y sofisticación. Es una excelente opción para quienes desean salir de los tonos pastel sin perder elegancia.

4. Manicura francesa con flores: la versión boho de un clásico

La manicura francesa también puede adaptarse al estilo bohemio. Basta con conservar las tradicionales puntas blancas y añadir pequeñas flores pintadas a mano o detalles botánicos para transformar un diseño clásico en una propuesta actual, delicada y muy fácil de combinar.

5. Uñas acrílicas con flores en 3D: la tendencia boho más elegante de 2026

Las flores en relieve se posicionan entre las tendencias de manicura más llamativas del año. Aplicadas sobre bases neutras o translúcidas, aportan textura y un acabado artesanal que eleva cualquier diseño sin perder la esencia natural del estilo boho.

Si buscas una manicura que combine tendencia, elegancia y un aire romántico, las uñas acrílicas boho son una apuesta acertada. Su inspiración en la naturaleza, los detalles florales y los colores suaves las convierten en un diseño atemporal que trasciende. Este estilo demuestra que unas uñas bien cuidadas también pueden convertirse en el accesorio perfecto para expresar tu personalidad con ese detalle florar que encanta.

