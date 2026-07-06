Gigi Hadid apuesta por el corte a capas en forma de corazón para lograr un cabello con volumen natural

Cuando Gigi Hadid cambia de look, no tarda en convertirse en tendencia. En esta ocasión, luce un corte en capas en forma de corazón que hace una combinación perfecta entre volumen y movimiento, convirtiéndose en una de las propuestas de cabello más elegantes para esta temporada.

A diferencia de otros cortes de pelo en capas, este estilo busca que el cabello enmarque el rostro con líneas suaves, logrando una silueta armoniosa y una cabellera mucho más ligera sin perder densidad visual. Además da un toque muy femenino.

¿Qué es el corte a capas en forma de corazón?

El corte a capas en forma de corazón recibe su nombre por la manera en que las capas rodean el rostro.

Los mechones más cortos comienzan a la altura de los pómulos o la barbilla y se integran de forma gradual con el resto del cabello, creando una figura que recuerda a un corazón cuando la melena cae de forma natural.

El resultado es un acabado con mayor movimiento, puntas ligeras y un efecto de volumen que no requiere un peinado demasiado elaborado.

Gigi Hadid con un corte a capas en forma de corazón, una tendencia que aporta volumen natural, movimiento y un acabado ligero para el verano 2026. GETTY IMAGES

¿Por qué el corte a capas en forma de corazón da más volumen?

Uno de los principales beneficios de este corte es que redistribuye el peso del cabello.

Cuando una cabellera tiene un solo largo, el peso suele concentrarse en las puntas, haciendo que el cabello luzca plano, especialmente si es fino. En cambio, las capas permiten que la parte superior gane cuerpo y movimiento, creando la sensación de una melena más abundante.

Además, este tipo de corte facilita que el cabello conserve su forma durante el día, incluso cuando se seca al aire o se peina con pocas herramientas.

El nuevo look de Gigi Hadid confirma que el corte a capas en forma de corazón será una de las tendencias de cabello más elegantes del verano 2026.

Getty Images

¿A quién favorece el corte que lleva Gigi Hadid?

Una de las razones por las que este estilo está ganando popularidad es su versatilidad.

Puede adaptarse a cabelleras largas o midi y funciona especialmente bien en cabellos lisos y ondulados. También favorece a quienes buscan suavizar los rasgos del rostro, ya que las capas ayudan a enmarcar la cara y aportan equilibrio visual.

En rostros redondos, las capas largas estilizan las facciones, mientras que en rostros cuadrados suavizan la mandíbula. En los rostros ovalados, potencian el movimiento sin alterar las proporciones.

¿Cómo pedir este corte en el salón?

Si te gusta el look de Gigi Hadid, no basta con pedir “capas”. Lo ideal es explicar a tu estilista que buscas capas largas y progresivas que comiencen alrededor del rostro, manteniendo el largo general del cabello y evitando una diferencia muy marcada entre una capa y otra.

También es recomendable llevar una fotografía de referencia incluso esta nota para que el profesional adapte el corte según la textura y densidad de tu cabello y que así comprenda a la perfección el efecto que buscas.

¿Cómo peinar el corte para mantener el volumen?

Una de las ventajas de este estilo es que no exige una rutina complicada.

Para potenciar el volumen, basta con aplicar un protector térmico y secar el cabello levantando ligeramente la raíz con un cepillo redondo o con la cabeza inclinada hacia abajo. Después, unas gotas de aceite ligero en las puntas ayudarán a definir las capas sin restar movimiento.

Si prefieres un acabado más natural, puedes dejar secar el cabello al aire y aplicar un spray texturizante para resaltar la forma del corte.

El corte de cabello que dominará el verano 2026

Las tendencias en cabello apuntan cada vez más hacia estilos que sean fáciles de mantener y que aporten movimiento sin necesidad de cambios radicales.

El corte a capas en forma de corazón reúne ambas características: conserva el largo, añade volumen de manera natural y se adapta a distintos tipos de cabello y formas de rostro. No sorprende que figuras como Gigi Hadid ya lo hayan convertido en uno de los looks más comentados y solicitados de la temporada.