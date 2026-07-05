Kate Middleton y el príncipe William estarán muy pendientes del México vs. Inglaterra: esta es la razón

El México vs. Inglaterra promete ser uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026, y aunque Kate Middleton y el príncipe William no tienen confirmada su presencia en el estadio, es muy probable que sigan el encuentro con especial atención desde el Reino Unido.

La razón es sencilla: el príncipe William mantiene desde hace años una estrecha relación con el fútbol y es uno de los seguidores más conocidos de la selección inglesa. El heredero al trono suele apoyar públicamente al equipo nacional en los grandes torneos y esta vez no sería la excepción.

México e Inglaterra protagonizan uno de los duelos más esperados del Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra se disputa este 5 de julio en el Estadio Azteca, donde ambas selecciones buscarán un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará para enfrentar al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega, por lo que el nivel de exigencia será aún mayor conforme avance el torneo.

México llega motivado después de vencer 2-0 a Ecuador en la ronda anterior, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo. Por ese motivo, el choque ha sido señalado por especialistas y aficionados como uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Además del talento de ambos equipos, el ambiente que se espera en el Estadio Azteca y el respaldo de la afición mexicana convierten este compromiso en uno de los más esperados del campeonato.

El príncipe William vivirá el partido como un aficionado más

Hablar de fútbol en la familia real británica es hablar del príncipe William. Como presidente de la The Football Association, el príncipe de Gales mantiene un papel activo dentro del balompié inglés y con frecuencia envía mensajes de apoyo a los jugadores antes de los partidos más importantes.

Hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme que él o Kate Middleton viajarán para presenciar el encuentro en México. Sin embargo, todo apunta a que seguirán el desarrollo del partido muy de cerca, tal como lo han hecho en anteriores competiciones internacionales.

Por su parte, Kate Middleton también ha demostrado en distintas ocasiones su interés por los grandes eventos deportivos. Aunque suele ser más reservada cuando se trata de fútbol, ha acompañado al príncipe William en múltiples compromisos relacionados con el deporte y comparte con él la emoción de las grandes citas internacionales.

Con millones de personas pendientes del México vs. Inglaterra, no cabe duda de que los príncipes de Gales estarán entre quienes seguirán cada jugada, esperando que la selección inglesa consiga el ansiado pase a los cuartos de final del Mundial 2026.