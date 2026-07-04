Uñas de acrílico: 7 colores de esmaltes que aclaran tus manos

El color de la manicura influye en el contraste con la piel y puede crear un efecto visual que hace que las manos luzcan más claras. Más allá de las tendencias esto es un gusto muy personal y del estilo que tengas.

Por esa razón proponemos colores que se aleja de los clásicos nude y apuesta por una nueva generación de tonos que ayudan a potenciar la luz natural de la piel y a conseguir una manicura con un acabado mucho más refinado.

¿Qué caracteriza a las uñas acrílicas?

Las uñas acrílicas se distinguen por su resistencia y durabilidad, estas uñas se elaboran con una mezcla de polvo acrílico y monómero líquido que forma una estructura sólida sobre la uña natural, permitiendo jugar con el largo, la forma y el diseño que decidas para aplicar cualquiera de los tonos que te presentamos.

1. Pink Opal

Inspirado en el brillo del ópalo rosa, este esmalte combina una base lechosa con reflejos perlados que captan la luz de manera natural. Su principal ventaja es que suaviza el contraste con la piel, haciendo que las manos luzcan más uniformes y delicadas. Es perfecto para quienes buscan una manicura elegante que combine con cualquier look y que disminuya los lunares de las manos.

2. Butter Yellow

Lejos de los amarillos intensos, el Butter Yellow apuesta por un acabado cremoso y sofisticado. Su matiz cálido aporta luz a la piel y crea un efecto de manos más frescas y descansadas. No por nada se ha convertido en uno de los colores favoritos de las amantes del lujo silencioso y de la marca Jacquemus.

3. Blue Milk

Aunque pueda parecer una elección arriesgada, el azul lechoso se ha convertido en una de las grandes tendencias internacionales. Su ligera base fría ayuda a neutralizar visualmente los subtonos amarillos de la piel, aporta un efecto limpio y luminoso que hace que las manos parezcan más estilizadas y tiernas.

4. Vanilla Chrome

Si las uñas efecto glaseado dominaron los últimos años, ahora evolucionan hacia el Vanilla Chrome, un esmalte vainilla con acabado cromado muy sutil. Refleja la luz con elegancia y consigue que la piel se vea más radiante sin recurrir a destellos excesivos. Es una apuesta segura para quienes buscan una manicura minimalista y sofisticada.

5. Rosé Quartz

El cuarzo rosa inspira este esmalte de acabado cristalino que mezcla un nude rosado con un brillo delicado. Además de aportar un efecto romántico y femenino, ayuda a unificar visualmente el tono de la piel, convirtiéndose en uno de los colores más favorecedores para cualquier época del año.

6. Champagne Ice

Los tonos champán regresan con un giro contemporáneo gracias a sus reflejos plateados y efecto hielo. Este color aporta luminosidad sin resultar llamativo y es ideal para quienes desean unas uñas sofisticadas tanto para el día como para una ocasión especial.

7. Sheer Guava

Con una mezcla entre coral suave, rosa translúcido y un ligero toque melocotón, el Sheer Guava es uno de los colores más buscados del año. Su acabado fresco aporta un aspecto saludable a las manos y favorece especialmente a las pieles de subtono cálido y neutro.

¿Por qué algunos colores hacen que las manos luzcan más claras?

No se trata de cambiar el tono natural de la piel, sino de crear un efecto visual a través del contraste. Los esmaltes con bases lechosas, acabados translúcidos y reflejos nacarados reflejan mejor la luz, suavizan la apariencia de pequeñas manchas y ayudan a que el tono de la piel se perciba más uniforme. En cambio, algunos colores demasiado oscuros o con subtonos fríos muy intensos pueden endurecer las facciones de las manos y acentuar las diferencias de color.

¿Cómo elegir el mejor color de uñas acrílicas según tu tono de piel?

Si tienes la piel cálida, los tonos como Butter Yellow, Sheer Guava y Champagne Ice potenciarán su luminosidad natural. Para pieles frías, Blue Milk, Pink Opal y Vanilla Chrome aportan un acabado más limpio y elegante. En cambio, Rosé Quartz destaca por su versatilidad, que favorece prácticamente a cualquier tono de piel.

Más que seguir una moda, se trata de elegir el tono que mejor realce la belleza de tu piel y convierta tu manicura en el complemento perfecto para cualquier ocasión.