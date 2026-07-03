Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la misteriosa razón por la que Blake Lively no será dama de honor

Durante casi una década, Blake Lively fue una de las personas más cercanas a Taylor Swift. Las celebridades compartieron numerosas vacaciones, entre ellas escapadas a la mansión de la cantante en Rhode Island, viajes en yate por la costa italiana y reuniones familiares que Taylor y Blake documentaron en redes sociales.

Su amistad llegó a ser tan estrecha que Taylor incluyó los nombres de los tres hijos mayores de Blake y Ryan Reynolds —James, Inez y Betty— en la canción “Betty”, perteneciente al álbum Folklore.

Además, la voz de James aparece al inicio de “Gorgeous”, una de las canciones del álbum Reputation. Estos gestos convirtieron a Blake Lively en una de las amigas más importantes del círculo íntimo de la cantante, por lo que muchos daban por hecho que tendría un papel destacado en su boda con Travis Kelce.

¿Por qué Blake Lively no será dama de honor en la boda de Taylor Swift?

La supuesta ausencia de Blake Lively en esta posición para la boda de Swift, está relacionada con el distanciamiento que surgió tras la polémica batalla legal entre la actriz y Justin Baldoni por la película It Ends with Us.

Aunque Taylor nunca formó parte de la demanda, su nombre terminó involucrado cuando salieron a la luz mensajes privados y documentos judiciales relacionados con el conflicto. Desde entonces, varios medios estadounidenses señalaron que la cantante se sintió incómoda por haber sido arrastrada a una disputa que nunca quiso protagonizar. Desde este momento la amistad entre ambas tomó distancia de manera considerable, ya que Taylor decidió apartarse para proteger su vida privada y concentrarse en esta nueva etapa junto a Travis Kelce

Cómo el pleito legal de Blake Lively terminó afectando su amistad con Taylor Swift

El distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively comenzó a tomar fuerza a finales de 2025, cuando la actriz inició una batalla legal contra Justin Baldoni, su coprotagonista y director de It Ends With Us. Lively lo acusó de acoso sexual y de orquestar una campaña para dañar su imagen, mientras que Baldoni respondió con una contrademanda millonaria por presunta difamación y extorsión.

Conforme avanzó el caso, el nombre de Taylor Swift apareció en documentos judiciales y en mensajes de texto presentados por el equipo legal de Baldoni. En algunos de ellos, Blake hacía referencia a la cantante como una de las personas más importantes de su círculo cercano, lo que provocó que Swift estuviera involuntariamente vinculada a un conflicto legal de alto perfil.

Desde entonces, los rumores sobre un enfriamiento de la amistad entre ambas no han dejado de crecer, alimentando las especulaciones de que Blake Lively ya no forma parte de su círculo más íntimo.

¿Blake Lively está invitada a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Todo indica que no. Mientras las celebraciones previas a la boda reunieron a varias de las amistades más cercanas de Taylor, Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, fueron vistos a cientos de kilómetros de Nueva York acompañando a su hija en una competencia ecuestre en Lake Placid.

Taylor Swift y Travis Kelce Getty Images

Así será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido los detalles bajo absoluto hermetismo, todo apunta a que su enlace será uno de los eventos sociales más exclusivos del año. La reunirá a cerca de 1,000 invitados bajo un estricto protocolo de confidencialidad, con acuerdos de no divulgación, un código de vestimenta black tie y un amplio dispositivo de seguridad. Entre los asistentes que suenan con más fuerza están Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Jack Antonoff, Lena Dunham y Patrick Mahomes, además de familiares y compañeros de los novios.

La celebración también estará marcada por actuaciones especiales de Stevie Nicks y Tim McGraw, dos artistas con un significado muy especial para Taylor Swift. Sin embargo, entre una lista de invitados repleta de celebridades, una ausencia sigue acaparando la atención: la de Blake Lively, que no formará parte de la boda.