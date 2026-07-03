Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit: ¿será liberado antes de cumplir su condena?

El escándalo que ha golpeado a la familia real noruega suma un nuevo capítulo. Apenas unas semanas después de que Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fuera condenado a cuatro años de prisión, el proceso judicial podría dar un vuelco que abriría la puerta a su liberación anticipada.

Aunque la sentencia parecía definitiva, la combinación de recursos legales y el vencimiento de su prisión preventiva han generado un escenario inesperado que mantiene a Noruega pendiente del caso.

¿Por qué Marius Borg podría salir de prisión antes de cumplir su condena?

El pasado 15 de junio, un tribunal de Oslo condenó a Marius Borg Høiby a cuatro años de cárcel tras declararlo culpable de varios delitos, entre ellos dos agresiones sexuales, además de otros cargos relacionados con violencia, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. La Fiscalía había solicitado una pena superior a siete años. Sin embargo, la defensa presentó una apelación contra la sentencia, mientras que la Fiscalía también recurrió el fallo al considerar que la condena fue demasiado baja.

Esto significa que, si las autoridades no solicitan una extensión de la prisión preventiva antes de que expire el plazo vigente, Marius Borg podría abandonar la cárcel temporalmente mientras continúa el proceso judicial.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit de Noruega Getty Images

La razón por la que un juez rechazó dejarlo libre anteriormente

Esta no es la primera vez que el hijo mayor de la princesa Mette-Marit intenta recuperar su libertad.

Tras conocerse la sentencia, sus abogados solicitaron que fuera puesto en libertad, argumentando, entre otras razones, el delicado estado de salud de su madre. Esto no fue motivo suficiente, el tribunal rechazó la petición al considerar que existía riesgo de que pudiera contactar a una de las víctimas, protegida por una orden de alejamiento.

Los jueces determinaron entonces que mantenerlo en prisión preventiva era una medida necesaria y proporcionada mientras avanzaba el procedimiento. El caso de Marius Borg se ha convertido en una de las mayores crisis que ha enfrentado la monarquía noruega en las últimas décadas.

Aunque el joven no pertenece oficialmente a la Casa Real ni ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono, fue criado junto al príncipe heredero Haakon de Noruega y siempre ha formado parte del entorno más cercano de la familia.

Las acusaciones, el juicio y la condena han colocado a la Corona bajo un intenso escrutinio público, especialmente mientras la princesa Mette-Marit atraviesa un complicado estado de salud tras haber enfrentado graves problemas pulmonares en los últimos meses.

¿Qué pasará ahora con Marius Borg?

El futuro inmediato de Marius Borg dependerá de las próximas decisiones del Ministerio Público y del tribunal noruego.

Si la prisión preventiva no se prorroga antes del vencimiento del plazo establecido, podría recuperar la libertad de manera provisional mientras se resuelven las apelaciones. En todo caso, si las autoridades consideran que persisten los riesgos procesales, permanecerá encarcelado hasta que exista una resolución definitiva.