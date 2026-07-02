Georgina Rodríguez vs. Antonela Roccuzzo: ¿quién tiene la mayor fortuna?

Cuando se compara a Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo, la conversación suele girar alrededor de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, desde hace algunos años ambas han demostrado que su éxito económico también responde a proyectos propios. Entonces, surge la pregunta: ¿quién tiene la mayor fortuna?

Aunque ninguna ha revelado públicamente el valor de su patrimonio, las estimaciones más citadas por medios especializados coinciden en que Antonela Roccuzzo tendría una fortuna cercana a los 20 millones de dólares, mientras que Georgina Rodríguez rondaría los 10 millones de dólares. Se trata de cálculos elaborados con información pública sobre contratos, colaboraciones y negocios, por lo que no representan cifras oficiales.

Antonela Roccuzzo: una fortuna impulsada por marcas globales

Durante mucho tiempo, Antonela Roccuzzo mantuvo un perfil discreto. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una de las influencers más cotizadas del mundo del deporte.

La empresaria argentina ha firmado colaboraciones con marcas internacionales como Adidas, Tiffany & Co., Alo Yoga, Lancaster y Anastasia Beverly Hills, además de reunir más de 40 millones de seguidores en Instagram, una plataforma clave para sus campañas publicitarias.

Diversos portales especializados estiman que ese conjunto de contratos y su actividad como modelo e influencer han elevado su patrimonio hasta unos 20 millones de dólares.

Georgina Rodríguez convirtió su imagen en una marca internacional

Por su parte, Georgina Rodríguez ha construido una carrera con un perfil mucho más mediático. Además de trabajar con firmas de lujo como Gucci, Guess, Calzedonia y Alo Yoga, ganó proyección internacional gracias a la serie documental Soy Georgina, que mostró aspectos de su vida personal y profesional.

Las estimaciones más difundidas sitúan su patrimonio alrededor de 10 millones de dólares, una cifra que proviene principalmente de campañas publicitarias, contratos como embajadora de marcas y colaboraciones en redes sociales.

¿Quién gana la comparación?

Si la comparación se basa únicamente en las estimaciones de patrimonio personal, Antonela Roccuzzo tendría actualmente una fortuna superior a la de Georgina Rodríguez, con una diferencia aproximada de 10 millones de dólares.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza su influencia digital. Georgina cuenta con una presencia mediática mucho más intensa gracias a su reality, sus constantes campañas de moda y una estrategia de exposición pública que la ha convertido en una de las celebridades más visibles del mundo del fútbol. Antonela, en cambio, ha construido su patrimonio con un perfil más reservado y una selección más limitada de colaboraciones.

Más allá de las cifras, ambas han logrado transformar su imagen en marcas globales con negocios propios, demostrando que su éxito va mucho más allá de ser la pareja de dos de los futbolistas más importantes de la historia.