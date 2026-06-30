Las sobrinas de Lady Di, Lady Amelia y Lady Eliza Spencer, brillan en Wimbledon 2026 con elegantes conjuntos a juego.

El glamour volvió a ser protagonista en Wimbledon 2026, y esta vez fueron Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer quienes acapararon todas las miradas. Las sobrinas de la inolvidable princesa Diana asistieron al prestigioso torneo de tenis con estilismos coordinados que reflejaron la elegancia clásica que caracteriza al evento celebrado en el All England Club.

Fieles a su estilo sofisticado, las hermanas demostraron que no hace falta vestir igual para lograr un efecto armonioso. Cada una apostó por una propuesta diferente, pero ambas compartieron una estética fresca, refinada y perfecta para una de las citas deportivas más importantes del verano británico.

Lady Amelia y Lady Eliza Spencer apuestan por la elegancia atemporal

Para su visita a Wimbledon 2026, Lady Amelia Spencer eligió un conjunto corto en color azul compuesto por un chaleco sastre y unos shorts de corte estructurado. El look combinó líneas clásicas con un aire contemporáneo, convirtiéndose en una opción ideal para los días cálidos sin perder sofisticación.

Por su parte, Lady Eliza Spencer optó por un conjunto confeccionado en lino blanco. También apostó por un chaleco como pieza principal, acompañado de pantalones a juego que reforzaron la estética relajada y elegante que domina las tendencias de la temporada.

Aunque cada outfit tenía personalidad propia, ambos compartían un elemento en común: el protagonismo de los conjuntos de dos piezas, una tendencia que sigue ganando terreno tanto en eventos sociales como en ocasiones de día.

Cada edición de Wimbledon deja momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha, y este año las protagonistas del estilo fueron Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer. Getty Images

Los chalecos se consolidan como la gran tendencia del verano

Además de disfrutar de la jornada deportiva, las sobrinas de Lady Di dejaron claro que los chalecos de sastrería continúan siendo una de las prendas favoritas para crear looks sofisticados con un toque moderno.

Mientras el azul elegido por Lady Amelia Spencer aportó un contraste vibrante y elegante, el lino blanco de Lady Eliza Spencer transmitió frescura y un estilo minimalista que nunca pasa de moda. La combinación de tejidos ligeros y cortes estructurados hizo que ambas propuestas destacaran sin necesidad de accesorios excesivos.

No es la primera vez que las hermanas llaman la atención por sus elecciones de moda. Con frecuencia aparecen en eventos internacionales apostando por diseños clásicos reinterpretados con un aire actual, consolidándose como referentes de estilo dentro de la nueva generación de la aristocracia británica.

En una edición de Wimbledon 2026 donde las gradas han vuelto a convertirse en una auténtica pasarela, Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer demostraron que la elegancia discreta sigue siendo una apuesta segura. Sus conjuntos coordinados, protagonizados por chalecos de inspiración sastre y tejidos ligeros, confirmaron una vez más que el legado de estilo asociado a la familia Spencer continúa inspirando dentro y fuera de la cancha.