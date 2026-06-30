Meghan Markle estaría lista para volver al Reino Unido por una razón muy especial

Después de varios años sin viajar al Reino Unido para un compromiso público junto al príncipe Harry, todo apunta a que Meghan Markle podría hacer un esperado regreso. De acuerdo con un reciente reporte, la duquesa de Sussex estaría considerando acompañar a su esposo a los Invictus Games 2027, un evento que tendría lugar en Birmingham y que marcaría su primer compromiso público en suelo británico desde que ella y Harry dejaron de ser miembros activos de la Familia Real en 2020.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los Sussex, la posibilidad ha despertado gran interés entre los seguidores de la realeza, ya que supondría un momento muy significativo tanto para Meghan como para el príncipe Harry.

Los Invictus Games serían el motivo del regreso de Meghan Markle

Según un reporte publicado en medios internacionales, Meghan Markle estaría dispuesta a viajar al Reino Unido para apoyar al príncipe Harry durante los Invictus Games Birmingham 2027, una competencia internacional creada por el duque de Sussex en 2014 para militares y veteranos heridos, enfermos o lesionados.

Desde su creación, Meghan ha mostrado un respaldo constante al proyecto. Incluso antes de su matrimonio con Harry, hizo una de sus primeras apariciones públicas junto a él durante los Invictus Games de Toronto en 2017. Desde entonces, ambos han asistido juntos a distintas ediciones del evento, convirtiéndolo en una de las causas benéficas más importantes para la pareja.

Si finalmente se concreta el viaje, sería la primera ocasión en seis años que Meghan participa en un compromiso público en el Reino Unido.

Meghan Markle estaría dispuesta a volver al Reino Unido para respaldar al príncipe Harry en una cita muy especial Getty Images

La seguridad sigue siendo el tema más importante

El posible regreso de Meghan Markle también vuelve a poner sobre la mesa uno de los asuntos que más preocupa al príncipe Harry: la seguridad de su familia durante las visitas al Reino Unido.

En los últimos años, Harry ha manifestado públicamente que desea que Meghan Markle, Archie y Lilibet puedan viajar con tranquilidad al país, aunque considera que las actuales medidas de protección no son suficientes. Por ese motivo ha impulsado distintas acciones legales relacionadas con su nivel de seguridad cuando visita territorio británico.

Aunque el reporte no confirma si Archie y Lilibet acompañarían a sus padres en este posible viaje, sí alimenta las expectativas sobre un eventual regreso familiar al Reino Unido.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones y los reportes periodísticos. Sin embargo, la posibilidad de ver nuevamente a Meghan Markle en un compromiso público británico durante los Invictus Games 2027 representa un escenario que muchos seguidores de la realeza seguirán de cerca, especialmente por el significado que este evento tiene para el príncipe Harry y el papel que ambos han desempeñado en su crecimiento a lo largo de los años.