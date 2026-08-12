Cortarse el pelo durante un eclipse: ¿es bueno o malo hacerlo?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que aparece cada vez que ocurre un fenómeno astronómico de este tipo, ¿es recomendable cortarse el pelo durante un eclipse? Mientras algunas creencias consideran que estos momentos tienen una energía especial y pueden marcar etapas de transformación, la ciencia tiene una respuesta mucho más sencilla.

El eclipse solar de agosto será visible de manera total en zonas como España, Islandia y Groenlandia, mientras que otras regiones experimentarán un eclipse parcial. México no se encuentra dentro de las zonas de visibilidad señaladas por NASA para este fenómeno.

¿Qué dice la astrología sobre cortarse el pelo durante un eclipse?

Desde una perspectiva espiritual y astrológica, los eclipses suelen asociarse con cambios, cierres y momentos de transformación. Por eso, para algunas personas, cortarse el cabello durante estas fechas puede adquirir un significado simbólico: desprenderse de una etapa anterior y comenzar otra.

En este contexto, un corte de pelo puede convertirse en una especie de ritual personal. No necesariamente se trata de que el cabello vaya a crecer más rápido o más fuerte, sino de utilizar el cambio de imagen como una forma de representar aquello que se quiere dejar atrás.

Algunas corrientes espirituales, sin embargo, recomiendan no tomar decisiones impulsivas durante un eclipse y esperar unos días antes de realizar cambios importantes. No existe una única tradición que establezca que cortarse el cabello durante un eclipse sea necesariamente bueno o malo.

¿Es malo cortarse el pelo durante un eclipse solar?

No existe evidencia científica que demuestre que un eclipse solar haga que cortarse el cabello sea perjudicial, que altere su crecimiento o que afecte la salud del cuero cabelludo.

El crecimiento del cabello depende principalmente de factores biológicos relacionados con los folículos, la genética, las hormonas, la edad y el estado general del organismo. Un eclipse no modifica de manera comprobada estos procesos.

Por lo tanto, si tienes una cita en el salón este 12 de agosto, no hay una razón científica para cancelarla únicamente porque coincida con el eclipse.

Cortarte el pelo en la fase lunar indicada podría darte mejores resultados Freepik

¿Y si quieres aprovechar el eclipse para un cambio de look?

Aquí es donde la superstición puede convertirse en un ritual personal. Si para ti el eclipse representa un cierre de ciclo, cortarte el cabello puede funcionar como un gesto simbólico para acompañar ese momento.

Puedes elegir un cambio que tenga un significado para ti, eliminar las puntas dañadas, modificar el largo, estrenar un bob o simplemente hacer un pequeño despunte. La idea no es pensar que el eclipse provocará mágicamente el resultado, sino utilizar la fecha como un punto de partida.

Un ritual sencillo para cortar el cabello durante el eclipse

Si quieres darle un sentido más espiritual al cambio, puedes escribir antes de tu cita aquello que quieres dejar atrás. Puede ser una etapa, un hábito, una relación, una inseguridad o simplemente una versión de ti misma que ya no representa quién eres.

Después, al cortarte el cabello, puedes tomarlo como un gesto simbólico de renovación. No necesitas hacer un ritual complicado: la intención detrás del cambio es lo que le da significado.

A veces, ir de forma gradual ayuda a asimilar mejor un gran cambio. Getty Images

¿Me corto el pelo o espero?

Si hablamos desde la ciencia, puedes cortarte el cabello sin problema. El eclipse no representa un riesgo para el cabello ni existe evidencia de que modifique su crecimiento.

Si prefieres seguir una interpretación espiritual, la decisión dependerá de tus propias creencias. Puedes aprovechar la fecha como un momento de renovación o, si eres de las personas que prefieren evitar decisiones importantes durante los eclipses, simplemente esperar unos días. Lo importante es separar ambas cosas: el significado espiritual puede ser personal, pero no debe confundirse con un efecto comprobado sobre el cabello.

Y aunque el eclipse del 12 de agosto no será visible desde México, eso no impide que puedas utilizar la fecha como un momento simbólico para hacer una pausa, cerrar ciclos y comenzar de nuevo. El fenómeno astronómico ocurre independientemente de dónde estés; el ritual, en cambio, es completamente tuyo.