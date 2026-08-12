Princesa de Brunéi pierde sus títulos reales: qué se sabe de Pengiran Raabiatul Adawiyyah

La familia real de Brunéi atraviesa un episodio poco habitual, el sultán Hassanal Bolkiah ordenó retirar los títulos reales de su nuera, Pengiran Raabi’atul Adawiyyah, esposa del príncipe Abdul Malik, en una decisión que ha llamado especialmente la atención porque no está relacionada con un divorcio anunciado.

La medida fue comunicada mediante un decreto real y entró en vigor de manera inmediata. De acuerdo con los reportes publicados sobre la decisión, la retirada de sus títulos estaría relacionada con un comportamiento considerado inapropiado para la esposa de un miembro de la familia real y que habría afectado la reputación de la monarquía.

Sin embargo, las autoridades no han hecho públicos los detalles concretos sobre qué conducta provocó la decisión.

¿Quién es Pengiran Raabi’atul Adawiyyah?

Raabi’atul Adawiyyah nació el 27 de octubre de 1992 y pertenece a una familia de ascendencia aristocrática de Brunéi. Su relación con la familia real comenzó a través de su matrimonio con el príncipe Abdul Malik, hijo del sultán Hassanal Bolkiah.

La pareja contrajo matrimonio en abril de 2015 en una de las grandes bodas de la monarquía de Brunéi. Tras la ceremonia, el sultán le concedió a la novia el título de Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri, reservado para la esposa de un príncipe.

Desde entonces, Raabi’atul Adawiyyah había participado en diferentes actividades oficiales junto a su esposo y otros integrantes de la familia real.

De hecho, apenas unas semanas antes de que se conociera la retirada de sus títulos, la prensa oficial de Brunéi todavía la identificaba con su título real. El 16 de julio de 2026, el diario gubernamental Pelita Brunei la mencionó como Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi’atul ‘Adawiyyah, durante las celebraciones por el 80 cumpleaños del sultán.

¿Por qué el sultán de Brunéi le retiró sus títulos?

La explicación oficial apunta a su conducta. Según la información difundida sobre el decreto, la decisión se tomó después de que determinadas acciones de Raabi’atul Adawiyyah fueran consideradas impropias de la esposa de un miembro de la familia real. También se señaló que su comportamiento habría perjudicado el buen nombre de la monarquía y mostrado una falta de respeto hacia el sultán Hassanal Bolkiah. Hasta ahora, no se han especificado públicamente cuáles fueron esas acciones.

El sultán Hassanal Bolkiah de Brunéi durante la celebración de su 60 cumpleaños, en Brunéi Darussalam, el 15 de julio de 2006. La fotografía se utiliza como imagen de archivo, debido a que no hay imágenes disponibles de Pengiran Raabi’atul Adawiyyah en Getty Images. Getty Images

Una decisión poco habitual dentro de la monarquía de Brunéi

La retirada de títulos no es completamente desconocida dentro de la familia real de Brunéi. En ocasiones anteriores, el sultán ha retirado títulos a integrantes de la familia después de divorcios u otras circunstancias. El caso de Raabi’atul Adawiyyah resulta particularmente llamativo porque, hasta el momento, no se ha anunciado un divorcio entre ella y el príncipe Abdul Malik. Esto significa que la decisión sobre sus títulos y su situación matrimonial son asuntos distintos.

Además, los títulos de sus hijos no se verían afectados por la decisión. Raabi’atul Adawiyyah y el príncipe Abdul Malik tienen cuatro hijos.

¿Qué pasará con su matrimonio con el príncipe Abdul Malik?

Por ahora, no existe un anuncio oficial de divorcio entre la pareja. El príncipe Abdul Malik continúa siendo integrante de la familia real de Brunéi y, según los reportes disponibles, la retirada de los títulos de su esposa no implica automáticamente la disolución de su matrimonio.

La situación ha generado especial interés precisamente porque la decisión del sultán se produjo mientras Raabi’atul Adawiyyah seguía casada con el príncipe.

Por el momento, cualquier versión sobre una posible separación debe considerarse especulación mientras no exista una confirmación oficial.

¿Qué títulos tenía Raabi’atul Adawiyyah?

Tras su matrimonio con el príncipe Abdul Malik en 2015, Raabi’atul recibió el título Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri. La estructura de títulos de Brunéi es compleja y está vinculada a las tradiciones de la nobleza y la familia real del país.

En documentos oficiales de Brunéi publicados todavía en julio de 2026 aparecía identificada con ese título junto al príncipe Abdul Malik. Ahora, tras el decreto del sultán, su posición dentro de la jerarquía de títulos de la monarquía ha cambiado.

La decisión vuelve a poner bajo los reflectores a una de las monarquías más reservadas del mundo y deja una pregunta abierta: ¿qué ocurrió exactamente para que el sultán Hassanal Bolkiah tomara una medida tan excepcional? Por ahora, la Casa Real de Brunéi no ha dado más detalles.