Layering: cómo llevar la tendencia de capas que dominará el otoño 2026

Vestirse por capas vuelve a ser una de las fórmulas más interesantes de la temporada. Para el otoño 2026, el layering deja de ser únicamente una solución práctica frente al frío y se convierte en una herramienta de estilo, combinar prendas, texturas y proporciones para transformar piezas básicas en looks mucho más sofisticados.

Las pasarelas de otoño-invierno 2026 ya habían anticipado esta dirección, con firmas como Prada, Loewe, Ferragamo y The Row apostando por superposiciones que permiten reinterpretar prendas conocidas. El layering como una de las claves de estilo de la temporada.

Y ahora, con el street style de Copenhague Fashion Week poniendo nuevamente el foco en las capas, la tendencia comienza a trasladarse directamente al armario cotidiano.

¿Qué es el layering y por qué será tendencia en otoño 2026?

El layering consiste en construir un look a partir de varias prendas superpuestas. La clave no está en ponerse todo lo que tenemos en el armario, sino en conseguir que cada capa tenga una función visual y que las proporciones trabajen a favor del conjunto.

La tendencia resulta especialmente atractiva para otoño porque permite recuperar prendas del verano y combinarlas con piezas más abrigadoras. Una camisa ligera puede aparecer debajo de un suéter; un vestido puede llevarse sobre una camiseta de manga larga; y una chaqueta puede convertirse en la última capa de un estilismo que juega con diferentes largos.

En las colecciones de otoño 2026, esta idea aparece como una forma de sacar mayor partido a las prendas que ya forman parte del guardarropa. Prada, por ejemplo, convirtió la transformación del mismo look mediante diferentes capas en uno de los conceptos centrales de su pasarela.

El layering también funciona al combinar piezas de distintas temporadas: un blazer estructurado sobre una camisa de mezclilla y un vestido ligero crea un estilismo de capas con diferentes texturas y proporciones. Getty Images

Cómo llevar layering sin verte demasiado abrigada

El secreto está en controlar las proporciones. Cuando todas las prendas tienen exactamente el mismo volumen, el resultado puede sentirse pesado. En cambio, combinar una pieza ajustada con otra más amplia crea una silueta mucho más interesante.

Una de las fórmulas más fáciles para comenzar es llevar una camiseta o camisa debajo de un suéter de cuello redondo y terminar con una chaqueta estructurada. El cuello, los puños y parte de la camisa quedan visibles, creando dimensión sin necesidad de sumar demasiadas prendas.

Otra posibilidad es jugar con los largos. Una camisa ligeramente más larga debajo de un suéter corto puede crear una línea vertical que estiliza el conjunto. También funciona dejar que un vestido o una falda aparezcan debajo de una prenda de punto amplia.

Las capas se llevan con intención: una fórmula que combina diferentes prendas, volúmenes y texturas para construir looks sofisticados durante el otoño 2026. Getty Images

La camisa será una de tus mejores aliadas

Si hay una pieza que merece protagonismo dentro del layering de otoño 2026, es la camisa.

Blanca, azul, de rayas o incluso en tonos más intensos, funciona como una primera capa que puede combinarse con prendas de punto, chalecos, blazers y abrigos.

La fórmula más sencilla consiste en llevarla debajo de un suéter dejando visible el cuello y los puños. Para un resultado más contemporáneo, también puedes dejar parte del bajo de la camisa fuera del suéter y combinarla con pantalones de pierna recta o amplia.

Es precisamente esta reinterpretación de prendas cotidianas la que está marcando parte de la estética de otoño. Vogue destaca cómo los diseñadores están utilizando básicos conocidos —como cárdigans y chaquetas de trabajo, mediante nuevas combinaciones y capas para cambiar por completo su apariencia.

Vestidos sobre pantalones: la fórmula que vuelve

El layering también permite recuperar una de las combinaciones que periódicamente regresa a la moda: llevar vestidos sobre pantalones. Para otoño 2026, la fórmula puede actualizarse con un vestido midi de silueta fluida sobre pantalones rectos o ligeramente amplios. La clave es que ambas prendas tengan suficiente espacio para convivir sin crear volumen innecesario.

También puedes probar con una falda sobre pantalones, una propuesta que funciona especialmente bien con prendas de punto y chaquetas estructuradas. El resultado es más editorial que tradicional, pero precisamente ahí está su atractivo: el layering permite experimentar con las reglas de proporción sin necesidad de comprar un guardarropa completamente nuevo.

El blanco también funciona para el layering de otoño: un blazer ligero sobre una prenda de encaje crea un estilismo elegante, sofisticado y lleno de textura. Getty Images

El punto también se lleva por capas

Los tejidos de punto serán fundamentales cuando bajen las temperaturas. Cárdigans, chalecos y suéteres pueden utilizarse como capas intermedias, especialmente sobre camisas o camisetas de manga larga.

Una combinación sencilla consiste en una camisa blanca, un chaleco de punto y un abrigo largo. Si quieres un resultado más relajado, cambia el abrigo por una chamarra de piel o una chaqueta oversize. La idea es mantener una paleta de colores coherente y permitir que las texturas sean las que aporten interés. Mezclar algodón, lana, cuero y punto puede hacer que un look sencillo se vea mucho más trabajado.

El truco para que el layering se vea elegante

No necesitas cinco prendas para conseguir el efecto. De hecho, una de las claves del layering actual está en elegir cuidadosamente cada capa.

Una buena fórmula es trabajar con tres niveles: una primera capa relativamente ajustada, una segunda que aporte volumen o textura y una tercera estructurada que termine de definir la silueta.

También es importante dejar pequeños espacios visibles entre las prendas. Un cuello, una manga, el borde de una camisa o unos centímetros de una falda pueden ser suficientes para que el conjunto tenga profundidad. El color también ayuda. Puedes apostar por una misma gama cromática y jugar con diferentes tonalidades o, si prefieres algo más atrevido, incorporar un contraste en una de las capas.

El layering llega con una idea más inteligente de la moda

Más allá de ser una tendencia estética, el regreso del layering refleja una manera diferente de entender el armario. En lugar de depender de una sola prenda protagonista, el estilismo se construye a partir de piezas que pueden cambiar de función dependiendo de cómo se combinen.

Por eso funciona tan bien para otoño 2026. Un vestido que llevabas durante el verano puede transformarse con un suéter; una camisa puede convertirse en una capa debajo de un abrigo; y una falda ligera puede continuar en circulación cuando bajen las temperaturas.

El objetivo no es añadir más ropa, sino aprender a combinar mejor la que ya tienes. Y esa es, probablemente, la versión más elegante del layering que veremos esta temporada.