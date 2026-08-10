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Brad Pitt habla de sus seis hijos y la complicada relación familiar con Angelina Jolie

Han pasado años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a su relación, pero las consecuencias de aquella separación siguen formando parte de la historia familiar.

Agosto 10, 2026 • 
Karen Luna
Brad Pitt busca reconciliación con sus hijos

Brad Pitt habla de sus seis hijos y la complicada relación familiar con Angelina Jolie

Getty Images

Brad Pitt volvió a hablar de uno de los periodos más difíciles de su vida, y sus declaraciones inevitablemente ponen la atención sobre la complicada situación familiar que ha vivido desde su separación de Angelina Jolie. En una nueva entrevista para una revista internacional, el actor de 62 años reconoció que atravesó momentos de un dolor emocional muy profundo mientras lidiaba con asuntos familiares.

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Aunque Pitt no quiso entrar en detalles sobre cada integrante de su familia, sus palabras llegan después de años marcados por su divorcio de Jolie y por la distancia que mantiene con algunos de sus seis hijos.

Brad Pitt habla del dolor que vivió

Durante la conversación, Pitt describió una etapa en la que el dolor llegó a ser tan intenso que pudo comprender por qué algunas personas pueden llegar a ver el suicidio como una forma de escapar del sufrimiento.

Pitt atribuyó parte de su capacidad para salir adelante a su instinto de supervivencia y a su carácter optimista. De hecho, se describió como un “optimista congénito”, aunque también reconoció que esa manera de ver la vida no siempre le ha jugado a favor.

¿Qué dijo Brad Pitt sobre Angelina Jolie y sus seis hijos?

La entrevista no ofrece una explicación detallada sobre su relación actual con Angelina Jolie ni una versión completa de lo ocurrido dentro de su familia. Sin embargo, el contexto es difícil de separar de los años posteriores a su separación.

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Han pasado años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a su relación, pero las consecuencias de aquella separación siguen formando parte de la historia familiar.

Jean Catuffe/Getty Images

Jolie solicitó el divorcio en 2016 y el proceso legal terminó oficialmente en 2024, después de ocho años. La expareja tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

En los últimos meses, además, la relación de Pitt con sus hijos ha vuelto a estar en el centro de la conversación pública. Cuatro de ellos han iniciado o completado procesos para retirar el apellido “Pitt” de sus nombres; entre ellos, Shiloh ya obtuvo la aprobación para hacerlo, mientras que otros casos han seguido distintos procesos legales.

Una situación familiar que sigue siendo dolorosa

Pitt ha mantenido durante años una postura bastante reservada sobre su familia y, en esta ocasión, tampoco ofreció detalles específicos. Su comentario sobre el “family stuff” deja claro que se trató de una etapa especialmente complicada, pero no permite conocer todos los aspectos de su situación actual.

Después de una separación que se prolongó durante casi una década en los tribunales, el actor parece estar intentando mirar hacia adelante. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran que las consecuencias emocionales de aquel periodo todavía forman parte de su historia personal.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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