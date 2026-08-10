Edoardo Mapelli Mozzi celebra el cumpleaños de la princesa Beatriz con una declaración de amor.

La princesa Beatriz celebró un nuevo cumpleaños y, entre las felicitaciones que recibió, destacó especialmente la de su esposo, Edo Mapelli Mozzi, quien aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras llenas de cariño. El mensaje no solo estuvo dirigido a ella, sino que también dejó ver el lugar que ocupa dentro de su familia.

“Happy Birthday to my phenomenal, beautiful wife. We love so much. You make our world”, escribió Edo, acompañando sus palabras con varios corazones rosas y una firma que incluye las iniciales de los integrantes de su familia: E, W, S y A.

El romántico mensaje de Edo Mapelli Mozzi para Beatriz

La felicitación del esposo de la princesa Beatriz fue breve, pero muy personal. En ella, Edo la describió como su “fenomenal y hermosa esposa” y aseguró que tanto él como su familia la quieren muchísimo.

La frase “You make our world”, que puede traducirse como “tú haces nuestro mundo”, resume el tono afectuoso de la publicación y pone el foco en la importancia de Beatriz dentro de su círculo más cercano.

El mensaje terminó con varios corazones rosas y la fecha 8.8.88, una referencia especialmente significativa para la princesa.

¿Por qué el 8.8.88 es una fecha especial para la princesa Beatriz?

La princesa Beatriz nació el 8 de agosto de 1988, una coincidencia numérica que su familia ha destacado en distintas ocasiones. Además, Sarah Ferguson, madre de Beatriz, reveló que su hija nació a las 8:18 de la noche, otro detalle que hizo todavía más particular aquella fecha.

Por eso, el “8.8.88” utilizado por Edo en su felicitación no es una fecha cualquiera: hace referencia directamente al día de nacimiento de Beatriz y funciona como un pequeño guiño personal dentro de su mensaje.

Así, con unas pocas palabras, Edo celebró a su esposa en una fecha muy especial y compartió públicamente el cariño que siente por ella, mientras que el detalle de “8.8.88” añadió un toque todavía más personal a su felicitación.