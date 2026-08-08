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Meghan Markle y Harry reaparecen juntos en Canadá: la razón por la que viajaron a Victoria

Después de varias apariciones por separado, Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos en Canadá.

Agosto 08, 2026 • 
Karen Luna
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Meghan Markle y Harry reaparecen juntos en Canadá: la razón por la que viajaron a Victoria

Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a aparecer juntos en público. Los duques de Sussex asistieron el viernes 7 de agosto a la celebración por el 40 aniversario de la David Foster Foundation, realizada en Victoria, Columbia Británica, Canadá.

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La aparición llamó especialmente la atención porque no es tan frecuente ver a la pareja en eventos de este tipo. En esta ocasión, Meghan y Harry acudieron para acompañar al músico y productor David Foster, quien celebró cuatro décadas de trabajo de la fundación que lleva su nombre.

¿Por qué Meghan y Harry estuvieron en Canadá?

La celebración tuvo como propósito conmemorar los 40 años de la David Foster Foundation, organización que brinda apoyo a familias canadienses con hijos que necesitan trasplantes de órganos que pueden salvarles la vida. La fundación fue creada en 1986 y eligió Victoria, ciudad donde comenzó su historia, para celebrar este aniversario.

El aniversario incluyó una gala de etiqueta el viernes 7 de agosto y un concierto público programado para el sábado 8 de agosto en el Inner Harbour de Victoria. La celebración reúne a artistas, amigos y colaboradores de David Foster para marcar esta fecha especial.

Meghan Markle vuelve a llevar una joya de Lady Di

Además de la aparición conjunta con Harry, Meghan Markle también llamó la atención por su elección de accesorios. Para la gala llevó unos aretes de diamantes y zafiros que pertenecieron a la princesa Diana, un detalle que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados de su look.

La duquesa de Sussex combinó la joyería con un vestido negro de la firma canadiense Greta Constantine, mientras que el príncipe Harry optó por un clásico esmoquin negro. Ambos aparecieron coordinados para la ocasión y posaron junto a David Foster y su esposa, Katharine McPhee.

La relación entre los Sussex y los Foster no es nueva. Meghan y Katharine McPhee tienen una amistad de años, mientras que Harry y Meghan también mantienen una relación cercana con David Foster.

Así, su visita a Victoria no solo significó una nueva aparición pública como pareja, sino también una oportunidad para acompañar a un amigo en una celebración que marca cuatro décadas de apoyo a familias canadienses.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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