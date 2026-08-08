¿Por qué tu cabello se cae más en otoño? Esto es lo que dicen los expertos

Con la llegada del otoño, muchas personas notan un aumento en la caída del cabello y creen que se trata de un problema de salud. Sin embargo, los dermatólogos coinciden en que este cambio estacional es más común de lo que parece y suele estar relacionado con el ciclo de vida del folículo piloso.

Aunque ver más mechones de cabello puede generar preocupación, la mayoría de las veces se trata de un proceso temporal conocido como efluvio estacional, una condición que desaparece conforme el cabello vuelve a entrar en su fase de crecimiento.

¿Por qué se cae más el cabello en otoño?

El cabello atraviesa tres etapas principales: crecimiento (anágena), transición (catágena) y caída (telógena). Durante el verano, un mayor número de folículos permanece en fase de crecimiento gracias a factores como la mayor exposición a la luz solar. Sin embargo, al llegar el otoño, muchos de esos folículos pasan de manera simultánea a la fase de reposo, lo que provoca una caída más evidente semanas después.

Los especialistas señalan que este mecanismo podría ser una adaptación evolutiva del organismo y que, por ello, es completamente normal perder entre 50 y 100 cabellos al día, aunque durante el otoño la cifra puede aumentar de forma temporal.

¿Cuánto tiempo dura la caída del cabello en otoño?

En la mayoría de los casos, el aumento de la caída capilar dura entre seis y ocho semanas. Después, el folículo inicia un nuevo ciclo de crecimiento y el cabello recupera gradualmente su densidad habitual.

Si la caída persiste por más de tres meses, aparecen zonas despobladas, el cabello se rompe con facilidad o se acompaña de otros síntomas como fatiga o cambios hormonales, lo recomendable es acudir con un dermatólogo para descartar otras causas.

Cómo cuidar el cabello durante el otoño

Aunque la caída estacional no puede evitarse por completo, sí es posible mantener un cuero cabelludo sano y favorecer el crecimiento de cabello nuevo.

Una alimentación rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas del grupo B ayuda a que el folículo cuente con los nutrientes necesarios para producir cabello fuerte. También es importante controlar el estrés, ya que este puede agravar la caída. Los expertos recomiendan evitar peinados demasiado tirantes, reducir el uso excesivo de herramientas de calor y optar por shampoos suaves que respeten el equilibrio del cuero cabelludo. Además, un masaje capilar durante el lavado puede estimular la circulación sanguínea y favorecer el bienestar del folículo.

¿Cuándo preocuparse por la caída del cabello?

No toda caída de cabello es consecuencia del cambio de estación. Si notas que el volumen disminuye rápidamente, aparecen claros visibles o la pérdida de cabello continúa durante varios meses, podría tratarse de una condición como alopecia androgenética, deficiencias nutricionales, alteraciones hormonales o problemas de tiroides.

En estos casos, un diagnóstico oportuno permite identificar la causa y comenzar el tratamiento adecuado antes de que la pérdida capilar avance.

¿La caída del cabello en otoño vuelve a crecer?

Cuando la caída está relacionada con el cambio de estación, el cabello suele volver a crecer de manera natural una vez que el folículo inicia una nueva fase de crecimiento. Por ello, los especialistas recomiendan no alarmarse ante una mayor caída durante estas semanas, sino observar su evolución y mantener hábitos que favorezcan la salud capilar.

En la mayoría de las personas, este fenómeno es pasajero y forma parte del funcionamiento normal del organismo, por lo que el cabello recupera su ritmo habitual conforme avanza la temporada.