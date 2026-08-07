Desde que comenzó a asumir un papel cada vez más activo dentro de la Familia Real española, la princesa Leonor ha consolidado un estilo propio que mezcla sofisticación, discreción y cercanía. Más allá de sus vestidos, zapatos o joyas, hay un detalle de belleza que se repite en prácticamente todas sus apariciones oficiales, la heredera al trono casi nunca lleva el cabello completamente liso.

En cambio, la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia suele aparecer con una melena de ondas suaves, movimiento natural o un ligero efecto pulido que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Lejos de ser una casualidad, esta elección responde tanto a razones estéticas como a cuestiones de protocolo y practicidad.

¿Por qué la princesa Leonor casi nunca lleva el cabello completamente liso?

Aunque la Casa Real española no tiene un reglamento escrito sobre peinados, la imagen de sus integrantes está cuidadosamente estudiada. En el caso de la princesa Leonor, el cabello con movimiento transmite una imagen más natural, juvenil y elegante, evitando la rigidez que puede generar una melena totalmente lisa en fotografías y eventos oficiales.

Las ondas suaves también aportan volumen, enmarcan el rostro y suavizan las facciones, un recurso habitual entre mujeres de la realeza y figuras públicas que pasan largas jornadas frente a cámaras.

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Las ondas naturales son el peinado favorito de la princesa Leonor

Si se revisan sus apariciones en los Premios Princesa de Asturias, la Fiesta Nacional, recepciones diplomáticas o sus vacaciones en Mallorca, es evidente que Leonor rara vez modifica la esencia de su peinado.

Su melena suele lucir: Ondas muy abiertas, Textura natural, raya al centro o ligeramente lateral, brillo sin exceso de fijación, puntas con movimiento.

El resultado es un acabado sofisticado que funciona tanto con vestidos de gala como con looks relajados de inspiración mediterránea.

El cabello con movimiento también resiste mejor las largas jornadas oficiales

Otro motivo por el que la futura reina de España evita el cabello completamente lacio es práctico.

Las agendas reales suelen incluir desplazamientos, actos al aire libre, saludos protocolarios y muchas horas frente a fotógrafos. Una melena con textura conserva mejor la forma durante todo el día, mientras que el cabello excesivamente liso puede perder volumen con facilidad o verse plano después de varias horas.

Las ondas ligeras ayudan a mantener una apariencia impecable sin necesidad de constantes retoques.

Princesa Leonor Pablo Cuadra/Getty Images

El peinado de la princesa Leonor sigue la línea de la reina Letizia

No es casualidad que la reina Letizia también haya convertido las ondas naturales en uno de sus recursos de belleza favoritos.

Durante años, la monarca ha alternado entre cabello suelto con movimiento, ondas pulidas y recogidos bajos, evitando casi siempre el alisado absoluto. Leonor parece haber heredado esa filosofía estética, basada en proyectar una imagen elegante pero accesible. Este estilo también favorece la transición entre compromisos formales y eventos más relajados, manteniendo una identidad visual coherente.

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El cabello de la princesa Leonor refuerza su estilo mediterráneo

En los últimos veranos, especialmente durante sus apariciones en Mallorca, Leonor ha consolidado un estilo inspirado en la moda mediterránea: vestidos fluidos, tejidos ligeros, sandalias minimalistas y una melena con textura natural que acompaña esa estética.

En lugar de apostar por un acabado perfectamente liso, la princesa opta por un cabello que se mueve con naturalidad y aporta frescura a sus looks. Es una elección que equilibra elegancia y sencillez, dos cualidades que se han convertido en parte de su imagen pública.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a la reina Sofía durante la tradicional recepción en el Palacio de Marivent. Sus looks, de tejidos ligeros y estampados inspirados en el paisaje mediterráneo, fueron los protagonistas de la velada. Getty Images

La princesa Leonor ha demostrado que un cabello con ondas suaves y acabado natural puede convertirse en un sello de elegancia atemporal, capaz de adaptarse tanto a los actos oficiales como a los momentos más relajados de su agenda.