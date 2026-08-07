¿Tu bob francés está creciendo? 7 peinados elegantes para sobrevivir a la etapa de transición

El bob francés se consolidó como uno de los cortes de cabello más elegantes de los últimos años gracias a su longitud a la mandíbula, su acabado natural y su aire parisino.

Sin embargo, cuando empieza a crecer, muchas personas se enfrentan al mismo problema: el corte pierde definición, las puntas comienzan a caer sobre los hombros y peinarlo parece cada vez más complicado.

La buena noticia es que no necesitas volver a cortarlo inmediatamente. Con el peinado adecuado, la etapa de transición puede convertirse en una oportunidad para experimentar con nuevos estilos mientras tu pelo gana longitud. Estas son algunas de las mejores opciones para mantener un look pulido y en tendencia.

Ondas suaves, el peinado que nunca falla

Las ondas relajadas son una de las formas más sencillas de devolver movimiento a un bob francés que está creciendo. Además de aportar volumen, ayudan a disimular las diferencias de longitud que aparecen conforme el cabello pierde su forma original.

Kate Middleton suele recurrir a este tipo de ondas naturales, que aportan un acabado elegante y funcionan tanto para el día como para la noche.

Getty Images

Half-up con volumen

El clásico peinado de media coleta vuelve con fuerza este otoño. Recoger únicamente la parte superior del cabello permite despejar el rostro mientras el resto de la melena conserva movimiento.

Es una excelente alternativa cuando el bob ya roza los hombros y todavía no alcanza la longitud suficiente para una coleta completa.

Moño bajo pulido

Cuando el cabello alcanza la clavícula, un moño bajo se convierte en uno de los mejores aliados.

Este peinado ofrece una apariencia sofisticada y ayuda a controlar las capas que comienzan a crecer alrededor del rostro. Para un acabado más actual, deja algunos mechones finos alrededor de la cara.

Meghan Markle Getty Images

Coleta baja con raya al centro

La coleta baja sigue siendo una de las tendencias favoritas de las celebridades y funciona especialmente bien durante la transición del bob francés.

Llevarla con raya al centro y un acabado brillante crea un efecto minimalista que combina con cualquier ocasión.

Blowout con puntas hacia dentro

Si prefieres llevar el cabello suelto, un cepillado con volumen y las puntas ligeramente curvadas hacia el interior devuelve estructura al corte.

Este acabado ayuda a que el crecimiento del bob parezca intencional y aporta una imagen muy pulida.

Hailey Bieber ha convertido el Collarbone Bob en uno de sus cortes insignia. Su versión, con raya al centro y un acabado ligeramente ondulado, aporta volumen, suaviza las facciones y crea un efecto visual que estiliza el cuello y la línea de la mandíbula. Getty Images

Accesorios que transforman el corte

Diademas acolchadas, broches metálicos, pasadores con perlas o moños de terciopelo pueden convertirse en los protagonistas del look. Además de controlar los mechones rebeldes, permiten variar el peinado sin necesidad de modificar el corte.

Hailey Bieber apuesta por la diadema zig zag, el accesorio para el cabello que marcó los años 90 y 2000 y que regresa como una de las principales tendencias de belleza para el otoño 2026. Instagram @haileybieber



Textura natural con acabado brillante

No todas las melenas necesitan un peinado elaborado. Si tu cabello tiene una ligera onda natural, puedes potenciarla con un spray texturizante y un sérum de brillo en medios y puntas.

El resultado es un acabado desenfadado, muy cercano al estilo francés que hizo famoso este corte.

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nueva película sobre ‘Breakfast at Tiffany’s’ Getty Images

La clave está en acompañar el crecimiento, no en ocultarlo

La etapa de transición no tiene por qué ser incómoda. De hecho, puede convertirse en una de las fases más versátiles para experimentar con distintos peinados y descubrir nuevas formas de llevar el cabello.

Con unas cuantas herramientas de styling, productos para aportar brillo y un buen cepillado, es posible mantener la elegancia del bob francés mientras la melena recupera longitud. Después de todo, el verdadero secreto no está en esconder que el cabello está creciendo, sino en aprender a sacarle el máximo partido durante el proceso.