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Portal del León 8/8: qué colores usar este 8 de agosto para atraer abundancia, según la espiritualidad

Durante el Portal del León 8/8, muchas corrientes espirituales consideran que algunos colores pueden utilizarse como símbolo de abundancia, prosperidad y nuevos comienzos.

Agosto 07, 2026 • 
Isamar Escobar
Portal energético 11/11

Portal energético

Getty Images

Cada 8 de agosto, miles de personas alrededor del mundo conmemoran el llamado Portal del León 8/8, una fecha que, dentro de la astrología y diversas corrientes espirituales, simboliza un momento para establecer intenciones, reflexionar sobre los objetivos personales y dar paso a nuevos ciclos.

Los colores son un recurso para que tengan un efecto directo sobre la abundancia o la manifestación, quienes siguen estas prácticas suelen utilizarlos como elementos simbólicos para acompañar rituales, meditaciones o ejercicios de introspección. Si este año quieres sumarte a esta tradición, estos son los tonos que más se asocian con el Portal del León.

Dorado: el color más relacionado con la abundancia

El color que protagoniza el Portal del León es el dorado. En distintas tradiciones espirituales representa el éxito, la prosperidad, la confianza y la energía solar, elementos que también se asocian con el signo de Leo.

Muchas personas eligen vestir alguna prenda dorada, llevar accesorios metálicos en este tono o incluso encender una vela de ese color como una forma simbólica de enfocar sus intenciones hacia el crecimiento personal y la abundancia.

Solsticio de Invierno ¿cómo conectar con tu ángel de la abundancia durante el portal de la Puerta de Capricornio (1).png

Aprovecha la energía del invierno y manifiesta los cambios que te lleven a encontrar la abundancia.

Canva

Amarillo: claridad, creatividad y nuevos proyectos

El amarillo también ocupa un lugar importante durante el Portal del León 8/8. Se relaciona con la creatividad, el optimismo y la confianza para iniciar nuevos proyectos. Quienes practican rituales de manifestación suelen incorporarlo mediante flores, velas, libretas o prendas de vestir como un recordatorio visual de las metas que desean alcanzar.

kate middleton y letizia ortiz con vestido amarillo.jpg

Kate y Middleton y Letizia Ortiz con un vestido amarillo y sombrero con flores

Especial

Verde: prosperidad y bienestar

Dentro de la espiritualidad, el verde suele representar la prosperidad económica, el equilibrio y el crecimiento. Por ello, algunas personas optan por incluir este color en pequeños detalles de sus rituales, como cuarzos, plantas, velas o accesorios, con la intención de simbolizar estabilidad y abundancia para los meses siguientes.

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Blanco: el tono para comenzar un nuevo ciclo

El blanco está asociado con la calma, la renovación y la claridad mental. En muchas prácticas espirituales se utiliza antes de escribir intenciones o realizar ejercicios de meditación, ya que representa un nuevo comienzo y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar.

También es uno de los colores más elegidos para vestir durante el Portal del León por su significado de equilibrio y paz interior.

Frases de la reina Letizia

Frases de la reina Letizia

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Naranja: la energía del signo de Leo

Como el Portal del León está relacionado simbólicamente con el signo zodiacal de Leo, el naranja es otro de los colores protagonistas de esta fecha. Este tono representa entusiasmo, liderazgo, vitalidad y confianza, valores que suelen asociarse con este signo de fuego. Incorporarlo al look o a un espacio de meditación es una manera de conectar con esa energía desde una perspectiva simbólica.

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¿Es necesario usar estos colores durante el Portal del León?

Dentro de estas corrientes espirituales no existe una regla que obligue a utilizar determinados tonos el 8 de agosto. Los colores funcionan como símbolos que ayudan a muchas personas a crear un ambiente de reflexión o concentración durante sus rituales.

Lo más importante, según quienes practican este tipo de ejercicios, es definir intenciones claras y acompañarlas de acciones concretas para alcanzar los objetivos planteados.

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Cómo incorporar estos colores sin hacer un ritual

Si no acostumbras realizar prácticas espirituales, también puedes aprovechar el simbolismo del Portal del León desde una perspectiva de bienestar. Por ejemplo: Elegir un look con alguno de estos colores para recordar una meta importante, escribir tus objetivos en una libreta de tono amarillo o blanco, coloca flores o plantas verdes en tu espacio de trabajo, enciende una vela dorada o blanca mientras dedicas unos minutos a reflexionar sobre tus próximos proyectos.

En ese contexto, los colores se convierten en un recurso simbólico que ayuda a reforzar ese momento de conexión con uno mismo, sin sustituir el trabajo, la planificación o las decisiones que hacen posible alcanzar cualquier objetivo.

Portal del León 888
Isamar Escobar
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