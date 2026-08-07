La princesa Ingrid Alexandra deja el hogar de Mette-Marit: así comienza su nueva vida lejos de la Familia Real de Noruega

La princesa Ingrid Alexandra ha comenzado uno de los capítulos más importantes de su vida, a sus 21 años, la futura reina de Noruega dejó el hogar familiar en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, para instalarse en Sídney, donde cursará una licenciatura de tres años en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sídney. La decisión no solo supone su primera experiencia viviendo lejos de casa, sino también un paso clave en la preparación de quien algún día ocupará el trono noruego.

El cambio adquiere un significado especial porque llega en un momento especialmente sensible para la Familia Real de Noruega. Mientras Ingrid Alexandra comienza una vida independiente al otro lado del mundo, su madre, la princesa Mette-Marit, continúa enfrentando la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018, una enfermedad que en los últimos años ha obligado a modificar con frecuencia su agenda institucional.

¿Por qué la princesa Ingrid Alexandra dejó el hogar de Mette-Marit?

Aunque abandonar el hogar familiar puede parecer una decisión común para cualquier estudiante universitario, en el caso de la princesa Ingrid Alexandra tiene un peso institucional. La Casa Real de Noruega explicó que la heredera se dedicará de tiempo completo a sus estudios y residirá dentro del campus universitario, una experiencia pensada para que desarrolle independencia antes de asumir mayores responsabilidades como futura soberana.

La elección de Australia tampoco fue casual. La Universidad de Sídney es una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo y ofrece un entorno internacional que permitirá a la princesa ampliar su formación en política global, diplomacia y relaciones internacionales, áreas fundamentales para el papel que desempeñará en el futuro.

Imagen de archivo. La princesa Ingrid Alexandra aparece junto a sus padres, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega, durante una celebración oficial. La futura reina acaba de iniciar una nueva etapa al dejar la residencia familiar para mudarse a Australia, donde cursará sus estudios universitarios, marcando uno de los cambios más importantes en su preparación como heredera al trono. Getty Images

El importante vínculo entre Ingrid Alexandra y Mette-Marit

Desde pequeña, Ingrid Alexandra ha mantenido una relación muy cercana con su madre. Mette-Marit ha sido una figura clave en su preparación como futura reina, acompañándola en actos oficiales, inculcándole el compromiso con las causas sociales y ayudándola a construir una imagen cercana ante los ciudadanos noruegos.

En los últimos años, esa complicidad se ha hecho aún más evidente debido al estado de salud de la princesa heredera. La evolución de su enfermedad ha obligado a reducir parte de sus compromisos públicos, mientras la Familia Real ha buscado preservar la mayor normalidad posible en la vida de sus hijos. Precisamente por ello, la mudanza de Ingrid Alexandra representa un momento especialmente simbólico para ambas.

Mientras la joven inicia una nueva etapa académica, Mette-Marit afronta uno de los mayores desafíos personales desde que hizo público su diagnóstico.

Así se prepara la futura reina de Noruega

La estancia en Australia forma parte de una estrategia que varias casas reales europeas han seguido con sus herederos: completar parte de su formación en el extranjero antes de asumir un papel institucional de mayor relevancia. Antes de comenzar la universidad, Ingrid Alexandra completó 15 meses de servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte del Ejército noruego, reforzando su preparación antes de centrarse en su educación universitaria.

La princesa ya había terminado sus estudios de bachillerato y trabajado durante un año como asistente escolar, una experiencia poco habitual entre los miembros de la realeza europea y que buscó acercarla a la vida cotidiana antes de iniciar su carrera universitaria.

Imagen de archivo. La princesa Ingrid Alexandra de Noruega durante un compromiso oficial en su país. La heredera al trono inicia una nueva etapa tras dejar la residencia familiar de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit para mudarse a Australia, donde cursará sus estudios universitarios. Getty Images

La nueva etapa de Ingrid Alexandra marca el futuro de la monarquía noruega

Segunda en la línea de sucesión, solo por detrás de su padre, el príncipe heredero Haakon, Ingrid Alexandra representa el futuro de la Corona noruega. Su formación académica, su experiencia militar y ahora su vida universitaria en el extranjero forman parte del camino diseñado para convertirla en una reina preparada para afrontar los retos de una monarquía moderna.

Aunque la distancia con Noruega será de miles de kilómetros, la heredera continuará siendo una de las figuras más observadas de la realeza europea. Su nueva vida en Australia no solo simboliza el inicio de su independencia, sino también una etapa decisiva en la construcción de la futura reina.