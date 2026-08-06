¿Cómo vive ahora Marius Borg? Los cambios que enfrenta mientras cumple arresto domiciliario

La vida de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, cambió radicalmente desde que un tribunal autorizó que terminara una parte de su condena bajo arresto domiciliario. Aunque abandonó la prisión de alta seguridad de Ila el pasado 14 de julio, el joven de 29 años continúa bajo un estricto régimen de vigilancia electrónica mientras se resuelven los recursos de apelación presentados en su caso.

¿Dónde cumple arresto domiciliario Marius Borg?

Actualmente, Marius Borg reside en una vivienda independiente ubicada dentro de la finca de Skaugum, la residencia oficial del príncipe heredero Haakon y de la princesa Mette-Marit, en las afueras de Oslo. El cambio de régimen fue autorizado por el Tribunal de Distrito de Oslo después de que la defensa argumentara que el aislamiento en prisión estaba afectando gravemente su estado emocional y que deseaba estar más cerca de su madre durante su recuperación tras un trasplante de pulmón.

Sin embargo, el traslado no significa que haya recuperado la libertad. Su permanencia en Skaugum está sujeta a un amplio conjunto de restricciones impuestas por la justicia noruega.

Casa Real de Noruega /Heiko Junge, Scanpix

Las estrictas reglas que debe cumplir

Durante el arresto domiciliario, Marius Borg porta una tobillera electrónica que permite a las autoridades controlar permanentemente su ubicación. Además, solo puede abandonar la propiedad en circunstancias excepcionales previamente autorizadas, como recibir tratamiento médico o realizar visitas familiares permitidas por la justicia.

Otra de las condiciones es que debe someterse periódicamente a pruebas de detección de drogas, una medida establecida para supervisar el cumplimiento de las condiciones de su condena fuera del centro penitenciario.

Una rutina muy distinta a la que llevaba antes de su condena

El cambio también ha transformado por completo su día a día. Durante los meses que permaneció recluido en la prisión de Ila, Marius Borg aseguró ante el tribunal que vivía prácticamente aislado del resto de los internos y que tenía un contacto humano muy limitado.

Ahora puede convivir con mayor cercanía con su familia, aunque continúa sujeto a vigilancia constante y con severas limitaciones para desplazarse. De acuerdo con medios noruegos, dispone de teléfono móvil y ordenador, pero las autoridades pueden revisar sus dispositivos cuando lo consideren necesario como parte del control del arresto domiciliario.

El deseo de acompañar a Mette-Marit influyó en la decisión

Uno de los argumentos presentados por la defensa para solicitar el cambio de régimen fue el delicado estado de salud de la princesa heredera Mette-Marit.

Durante la audiencia judicial, Marius explicó que le resultaba especialmente difícil permanecer alejado de su madre mientras ella se recuperaba del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio. Según declaró, toda la familia estaba acompañándola durante su rehabilitación y él quería poder formar parte de ese proceso. Ese elemento fue considerado por el tribunal junto con el resto de las circunstancias expuestas por su defensa.

Mette-Marit de Noruega fue dada de alta tras un exitoso trasplante de pulmón. La princesa heredera continuará su recuperación en casa junto al príncipe Haakon antes de retomar gradualmente sus compromisos oficiales. Getty Images

Un caso que sigue marcando a la Familia Real de Noruega

Aunque el arresto domiciliario representa un cambio importante respecto a su estancia en prisión, el proceso judicial de Marius Borg Høiby aún no ha concluido. La condena sigue pendiente de resolución definitiva mientras avanzan los recursos de apelación, por lo que las condiciones impuestas por el tribunal continúan plenamente vigentes.

Su situación mantiene a la Familia Real de Noruega bajo un intenso escrutinio mediático. Al tratarse del hijo mayor de la princesa Mette-Marit, aunque no forma parte oficialmente de la Casa Real, cada decisión judicial y cada cambio en sus condiciones de reclusión continúa generando un fuerte interés tanto en Noruega como a nivel internacional.