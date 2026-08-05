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Realeza

Meghan Markle celebró su cumpleaños bailando en la cocina y la reacción de Harry no pasó desapercibida

Meghan Markle compartió un inesperado video de su cumpleaños y un detalle protagonizado por el príncipe Harry llamó la atención de sus seguidores.

Agosto 05, 2026 • 
Isamar Escobar
Meghan Markle y el príncipe Harry posan juntos al aire libre durante un acto oficial.

Foto de archivo. Meghan Markle celebró su cumpleaños compartiendo un video en redes sociales en el que aparece bailando en la cocina de su casa junto a una divertida reacción del príncipe Harry.

Getty Images

Con un ambiente completamente relajado y alejado de cualquier protocolo real, Meghan Markle celebró su cumpleaños número 45 compartiendo un video desde la cocina de su casa en Montecito, California. La duquesa de Sussex publicó el momento en Instagram y, aunque ella fue la protagonista del clip, fue la reacción del príncipe Harry la que terminó robándose parte de la conversación en redes sociales.

En las imágenes se ve a Meghan bailando descalza entre globos de cumpleaños, luciendo una tiara de fiesta y una camiseta blanca con la frase It’s Giving Mrs.. Mientras disfruta del momento, Harry la graba y, entre risas, se le escucha decir un breve “Oh dear”, una expresión que se interpreta como una reacción divertida ante la espontaneidad de su esposa.

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Así fue el cumpleaños de Meghan Markle

El video muestra una celebración íntima en la residencia que los duques de Sussex comparten en California. Además del baile improvisado en la cocina, aparecen algunos detalles de la decoración con globos y sus perros usando pequeños gorros de fiesta, en un ambiente completamente familiar.

Horas antes, ya había compartido dos fotografías en blanco y negro donde aparece lanzándose a una piscina mientras sostiene un ramo de globos. Junto a las imágenes escribió un breve mensaje para agradecer las felicitaciones recibidas por su cumpleaños.

príncipe Harry y Meghan Markle

príncipe Harry y Meghan Markle

Getty Images

La reacción de Harry que desató comentarios

Aunque el clip dura apenas unos segundos, la frase de Harry rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados. Su tono relajado y entre risas fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de la complicidad que mantiene con Meghan en la intimidad.
Lejos de los actos oficiales que marcaron su etapa como miembros activos de la familia real británica, la pareja volvió a compartir una escena cotidiana que refuerza la imagen más personal y desenfadada que han construido desde que se instalaron en Estados Unidos.

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Desde su regreso a Instagram y con los proyectos personales que ha impulsado en los últimos meses, Meghan ha optado por compartir con mayor frecuencia momentos de su vida diaria. Sus publicaciones suelen combinar imágenes familiares, proyectos profesionales y celebraciones privadas, una estrategia con la que busca conectar de forma más directa con su audiencia.

Meghan Markle príncipe harry
Isamar Escobar
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