Portal 8/8: qué significa y cómo aprovechar su energía para atraer abundancia

El Portal 8/8, también conocido como Portal del León, se ha convertido en una de las fechas más esperadas por quienes practican la espiritualidad, la manifestación y el crecimiento personal. Cada 8 de agosto, las redes sociales se llenan de rituales, afirmaciones y consejos para atraer abundancia, amor y éxito, convirtiendo este fenómeno en una tendencia que gana fuerza año tras año.

Aunque no existe evidencia científica de que este portal produzca efectos energéticos medibles, dentro de diversas corrientes espirituales y de la astrología moderna se considera un momento simbólico para reflexionar sobre los objetivos personales, cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa.

Rituales para el portal 10/10 Getty Images

¿Qué significa el Portal 8/8?

El Portal del León recibe su nombre porque, desde la perspectiva de algunas tradiciones esotéricas, ocurre durante la temporada del signo zodiacal de Leo, un signo asociado con la creatividad, la confianza y el liderazgo.

Además, el número 8 posee un significado especial en la numerología. Se relaciona con el equilibrio, la abundancia, el éxito material y el infinito, ya que su forma recuerda al símbolo ∞ cuando se coloca de manera horizontal.

La combinación de la fecha 8/8 con el simbolismo de Leo ha dado origen a la creencia de que este día representa una oportunidad para enfocarse en metas personales y visualizar aquello que se desea construir en el futuro.

¿Qué rituales se hacen durante el Portal 8/8?

Las prácticas pueden variar según las creencias de cada persona, pero estos son algunos de los rituales más populares:

Escribe tus intenciones

Una de las tradaciones más comunes consiste en escribir ocho deseos o metas que quieras manifestar durante los próximos meses. La recomendación es redactarlos en tiempo presente y de forma positiva, como si ya se hubieran cumplido.

Practica la meditación

Dedicar unos minutos al silencio o realizar ejercicios de respiración puede ayudarte a reflexionar sobre los cambios que deseas hacer en tu vida y a establecer prioridades antes de iniciar nuevos proyectos.

Enciende una vela

Muchas personas utilizan velas blancas o doradas como parte de un ritual simbólico para representar claridad, prosperidad y nuevos comienzos. Se trata de una práctica espiritual sin respaldo científico, cuyo significado depende de las creencias de cada individuo.

Haz afirmaciones positivas

Repetir frases relacionadas con la confianza, la abundancia o el bienestar es otra de las actividades habituales durante esta fecha. El objetivo es reforzar la motivación y mantener el enfoque en las metas personales.

Meditación y respiración: el dúo perfecto para tu bienestar. Pexels

¿Qué hacer para atraer abundancia durante el Portal 8/8?

Más allá de los rituales, especialistas en bienestar coinciden en que este tipo de fechas pueden convertirse en una oportunidad para establecer objetivos concretos.

Puedes aprovechar el 8 de agosto para revisar tus finanzas, organizar un plan de ahorro, comenzar un nuevo proyecto profesional, actualizar tus metas o dedicar tiempo a actividades que favorezcan tu crecimiento personal.

En ese sentido, el Portal 8/8 puede entenderse como un recordatorio para actuar con intención y constancia, más que como un evento capaz de transformar la realidad por sí mismo.

¿El Portal del León tiene un significado astronómico?

A menudo se afirma que el Portal del León coincide con una alineación entre la Tierra, el Sol y la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno. Sin embargo, los astrónomos señalan que estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias espirituales y no describen un fenómeno astronómico extraordinario que produzca efectos energéticos comprobados.

Por ello, el Portal 8/8 es considerado principalmente una tradición contemporánea de carácter simbólico, utilizada por muchas personas como una fecha para reflexionar, fijar propósitos y comenzar una nueva etapa con una actitud positiva.