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Lime Matcha Nails: 7 diseños de manicura verde limón que son las ideales para otoño-invierno 2026

El verde limón se reinventa para la temporada fría con acabados inspirados en el matcha, detalles metálicos y combinaciones el otoño-invierno 2026.

Agosto 03, 2026 • 
Isamar Escobar
Manicura en tonos verde limón con efecto matcha, aplicaciones de cristales, detalles dorados, acabado perlado y diseños tridimensionales sobre una base nude.

Las Lime Matcha Nails combinan esmaltes verde limón con aplicaciones tipo joya, relieve 3D y acabados brillantes para crear una manicura sofisticada que marcará tendencia durante el otoño-invierno 2026.

Getty Images

Quizá es un poco llamativo, pero no es un tono neón, esta tonalidad de verde es la que domina el verano, el verde limón evoluciona hacia una versión más refinada. Las Lime Matcha Nails mezclan matices con diseños minimalistas, efectos cromados y acabados orgánicos que convierten este color en uno de los favoritos de la temporada.

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1. Matcha Garden Nails

Esta propuesta apuesta por una mezcla de diseños diferentes en cada uña. Destacan las flores tridimensionales, lunares blancos, rayas en tonos rosa, verde y amarillo, un pequeño abejorro pintado a mano y una uña efecto chocolate decorada con puntos celestes. El resultado recuerda a un jardín de otoño lleno de detalles artesanales y demuestra que el verde limón puede convivir con otros colores cálidos sin perder protagonismo.

2. Lime Chrome Nails

Para quienes prefieren una manicura llamativa, este diseño combina un esmalte verde limón intenso con aplicaciones de foil plateado y acabado espejo. Algunas uñas permanecen completamente lisas mientras otras incorporan detalles metálicos que reflejan la luz, creando un efecto joya perfecto para elevar cualquier look otoñal.

3. Matcha Glam Nails

El verde oliva-limón adquiere una apariencia mucho más sofisticada al mezclarse con glitter fucsia, líneas onduladas y acabados brillantes. El contraste entre ambos colores crea una manicura moderna y divertida que rompe con la clásica paleta de otoño sin perder elegancia.

4. Kiwi French Nails

La clásica manicura francesa recibe una actualización con puntas verde limón decoradas con pequeños puntos negros que evocan el interior de un kiwi. Algunas uñas incorporan diminutos corazones marrones y bases nude que equilibran el diseño, logrando un acabado fresco, creativo y muy fácil de llevar.

5. Pistachio Mirror Nails

Este diseño mezcla un verde pistache ligeramente más profundo con aplicaciones cromadas efecto espejo y pequeñas ilustraciones florales en tonos azul y naranja sobre una base natural. La combinación aporta dimensión y convierte cada uña en una pieza distinta, ideal para quienes buscan una manicura artística.

6. Matcha Marble Nails

Las ondas en diferentes tonos de verde crean un efecto mármol muy elegante que recuerda a las vetas de piedras naturales. El diseño se complementa con láminas doradas y delicadas puntas francesas sobre base transparente, ofreciendo una versión mucho más sofisticada del verde limón para la temporada.

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7. Olive Mix Nails

Como cierre, esta manicura reúne algunas de las tendencias más fuertes del momento: estrellas doradas, líneas curvas, flores diminutas, rayas azules y blancas y detalles metálicos sobre una base verde lima y nude. Es una propuesta maximalista que demuestra que las Lime Matcha Nails también pueden convertirse en un auténtico accesorio de moda durante el otoño-invierno 2026.

uñas
Isamar Escobar
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