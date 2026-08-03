Meghan Markle reaparece sin su anillo de compromiso, pero con un diamante de 5 millones de pesos

Meghan Markle volvió a convertirse en tema de conversación tras compartir un nuevo video promocional de su marca As Ever. Aunque la duquesa de Sussex apareció con un look minimal y veraniego, el detalle que acaparó todas las miradas fue la ausencia de su emblemático anillo de compromiso y la presencia de un impresionante diamante de gran tamaño en su mano derecha.

La pieza, un diamante en forma de pera montado sobre una banda de oro amarillo, está valuada en aproximadamente 250 mil dólares, alrededor de 5 millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual.

El nuevo diamante de Meghan Markle

En el video, Meghan prepara un postre con productos de su marca mientras luce únicamente su alianza de matrimonio en la mano izquierda. En contraste, el gran diamante aparece en el dedo anular de la mano derecha, una elección que ha despertado múltiples especulaciones.

Hasta ahora, la duquesa no ha revelado el origen de la joya ni el significado que tiene para ella. Sin embargo, especialistas en alta joyería consideran que la piedra podría tener entre 4 y 6 quilates, una talla que hace que el diamante luzca aún más grande que el anillo de compromiso que recibió del príncipe Harry en 2017.

Foto de archivo. Antes de dejar de portar su anillo de compromiso en sus apariciones más recientes, Meghan Markle solía lucir la icónica joya diseñada por el príncipe Harry con un diamante central de Botsuana y dos piedras de la colección de la princesa Diana. Getty Images

¿Por qué Meghan Markle no llevaba su anillo de compromiso?

La ausencia del famoso anillo de compromiso, compuesto por un diamante central procedente de Botsuana y dos diamantes que pertenecieron a la princesa Diana, no significa necesariamente que exista un problema en su matrimonio.

De hecho, Meghan ya ha dejado de usar esta joya en otras ocasiones. En el pasado, un medio internacional informó que el anillo fue retirado temporalmente mientras recibía mantenimiento, después de que una de sus monturas necesitara ajustes. Además, la duquesa ha modificado el diseño de su anillo en distintas ocasiones desde su compromiso, incorporando una banda de pavé de diamantes y, posteriormente, un halo oculto alrededor de la piedra central, reflejando su gusto por actualizar piezas con un profundo valor sentimental.

Foto de archivo. Meghan Markle ya había lucido su anillo con diamante en forma de pera durante el NBA All-Star Game 2026 y en otras apariciones recientes, consolidándolo como una de las joyas favoritas de su colección. Getty Images

La elección de Meghan Markle también coincide con una tendencia que gana fuerza en la alta joyería, los llamados right-hand rings, grandes diamantes que se llevan en la mano derecha como símbolo de independencia, logros personales o simplemente como una declaración de estilo. El diamante en forma de pera que luce la duquesa ya había sido visto en apariciones públicas anteriores, como el NBA All-Star Game 2026 y otros eventos recientes, por lo que todo apunta a que se ha convertido en una de las piezas favoritas de su colección.