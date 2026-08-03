El príncipe Louis debuta en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026: las fotos junto a Kate Middleton y el príncipe William que enternecieron a la realeza

El príncipe Louis, el pequeño de 8 años es uno de los integrantes más carismáticos de la familia real británica; acompañó por primera vez a Kate Middleton y al príncipe William a los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026, una aparición que no solo marcó un importante debut en su agenda pública, sino que también regaló entrañables momentos junto a sus hermanos, el príncipe George y la princesa Charlotte.

La visita de los príncipes de Gales y sus tres hijos sorprendió al público, ya que se produjo durante las vacaciones de verano de la familia. Además de apoyar a los atletas británicos, los cinco convivieron con deportistas y voluntarios, consolidando una de las imágenes familiares más comentadas del año.

El príncipe Louis protagonizó uno de los momentos más comentados de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 al reaccionar con sorpresa durante las competencias, en su primer gran evento deportivo oficial junto a Kate Middleton y el príncipe William. Getty Images

El príncipe Louis vivió varias “primeras veces” en Glasgow

El príncipe Louis se divirtió al probarse un sombrero de la delegación de Gales durante los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026. Getty Images

La jornada tuvo un significado especial para el menor de los hijos de William y Kate. Se trató de su primer evento deportivo oficial y también de la primera aparición pública de los tres hermanos en Escocia, un país con un profundo significado para sus padres, quienes ostentan los títulos de duque y duquesa de Rothesay cuando cumplen compromisos oficiales allí.

Durante la visita, la familia presenció las competencias de ciclismo en pista y netball, además de conversar con destacados atletas británicos. Louis, fiel a su personalidad espontánea, acaparó la atención al interactuar con Finnie, la mascota oficial de los Juegos, y al probarse un sombrero de la delegación de Gales entre risas.

Los príncipes George y Louis compartieron un momento de complicidad durante los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026. Getty Images

El príncipe Louis protagonizó una divertida reacción durante las competencias de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026. Getty Images

Los momentos más tiernos del príncipe Louis con Kate Middleton y el príncipe William

Uno de los instantes más comentados ocurrió cuando los niños conversaron con gimnastas británicos sobre los deportes que practican. Louis contó con entusiasmo que está aprendiendo a hacer el pino, mientras que la princesa Charlotte intervino con humor para asegurar que su hermano “todavía necesita practicar”. George, por su parte, confesó que la flexibilidad no es precisamente su fuerte.

George, Charlotte y Louis disfrutaron juntos de las competencias en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026. Getty Images

La buena sintonía entre los hermanos también quedó reflejada durante el recorrido por las instalaciones deportivas, donde se mostraron relajados y participativos, una imagen poco frecuente debido a que sus apariciones públicas suelen limitarse a eventos institucionales o celebraciones de la familia real.

Kate Middleton y el príncipe William asistieron a los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes convivieron con atletas y saludaron a la mascota oficial del evento durante una de las salidas familiares más comentadas del verano. Getty Images

Una salida familiar que confirma el estilo de crianza de los príncipes de Gales

Desde hace años, Kate Middleton y el príncipe William han procurado que George, Charlotte y Louis crezcan con la mayor normalidad posible, equilibrando sus compromisos reales con actividades familiares y deportivas. El propio William ha explicado en distintas ocasiones que la prioridad de ambos es ofrecer a sus hijos una infancia estable, pese a formar parte de la futura generación de la monarquía británica.

Los príncipes de Gales asistieron a los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 junto a George, Charlotte y Louis. Getty Images

La presencia de los cinco en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 no solo reafirmó ese compromiso, sino que permitió ver una faceta más natural de los pequeños royals. Y, como ya es costumbre, fue el príncipe Louis quien terminó robándose las miradas con su energía, espontaneidad y las expresiones que hicieron sonreír tanto a los asistentes como a los seguidores de la familia real.