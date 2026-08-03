¿Cómo celebrará Meghan Markle su cumpleaños? Expertos revelan sus planes y su próximo proyecto

A un día de cumplir 45 años, Meghan Markle se prepara para celebrar su cumpleaños lejos del protocolo de la monarquía británica y con un estilo que, según expertos en realeza, refleja la vida que siempre quiso construir junto al príncipe Harry en California. Mientras la duquesa de Sussex continúa desarrollando sus proyectos empresariales y audiovisuales, analistas consideran que esta nueva vuelta al sol también simboliza el inicio de una etapa decisiva para su futuro profesional.

Meghan Markle, Archie y Lilibet Instagram @meghan

Así será el cumpleaños de Meghan Markle, según expertos

Meghan optará por una celebración íntima en su residencia de Montecito, acompañada por el príncipe Harry, sus hijos, Archie y Lilibet, y un reducido grupo de familiares y amigos cercanos. Lejos de organizar un evento mediático, la duquesa priorizaría un ambiente relajado, acorde con el estilo de vida que ha construido desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la realeza.

La experta real Jennie Bond, ex corresponsal de la BBC, aseguró que Meghan parece encontrarse en un momento de mayor estabilidad personal y que su prioridad sigue siendo su familia. En su opinión, la duquesa ha aprendido a dejar atrás parte de la presión pública para concentrarse en los proyectos que realmente le apasionan.

Por su parte, la editora real Ingrid Seward considera que este cumpleaños representa una oportunidad para que Meghan reflexione sobre el camino recorrido desde su salida de la Casa Real y consolide la identidad pública que ha buscado construir durante los últimos años.

El proyecto con el que Meghan busca consolidar su nueva etapa

Los expertos coinciden en que el verdadero foco está puesto en su agenda profesional. Meghan continúa impulsando su marca de estilo de vida As Ever, además de desarrollar nuevos contenidos a través de Archewell Productions, la productora que comparte con el príncipe Harry.

La duquesa también ha mantenido una presencia más constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, la cocina, la jardinería y algunos adelantos de sus próximos lanzamientos, una estrategia con la que busca fortalecer la conexión con su audiencia y posicionarse como empresaria independiente.

Meghan Markle entra en una nueva etapa

Los analistas consultados por un medio internacional, coinciden en que Meghan afronta este cumpleaños con un panorama muy diferente al de años anteriores. Tras varios años marcados por polémicas familiares, documentales y entrevistas que acapararon titulares, ahora parece apostar por una imagen más enfocada en el emprendimiento, el bienestar y la vida familiar.

En paralelo, la familia Sussex continúa disfrutando de la privacidad que encontró en California e incluso ha realizado escapadas a Portugal, un destino que, según fuentes cercanas, les permite ofrecer a Archie y Lilibet una infancia más tranquila y alejada del escrutinio mediático. Con un cumpleaños discreto y nuevos proyectos en marcha, Meghan Markle inicia un nuevo año de vida con la intención de consolidar la etapa que ella y el príncipe Harry comenzaron tras dejar atrás la vida institucional dentro de la familia real británica.